Forró nyári slágerrel jelentkezett Pápai Joci

Tábortűznél és egy körhintán forgatta új klipjét a népszerű dalszerző

„A tábortűz számomra mindig gyermekkori emlékeket, a nyári táborokat és a soha vissza nem térő nyarakat idézi meg. Ráadásul mindig akkor voltam a legszerelmesebb…Valahogy a nyár az én igazi évszakom, ez az új sláger is így született nemrégiben egy hűs hajnalon a kertünkben.” – mondta el az énekes.

Nézd meg az új klipet itt: https://youtu.be/ChvlNVzhe5w

„Két fiatal modellt kértünk meg, hogy legyen a klip főszereplője Joci mellett, hiszen velük tudjuk átadni a balatoni nyár életérzését. Fontos momentum, hogy Joci a dal végén megérkezik és az esti tábortűznél adja elő ezt a könnyed kis nótát egy szál gitáron, ennek is van jelentősége, mindenkinek a saját élményei miatt kicsit más, de mégis ugyanaz a szívet melengető érzés, amit maga a tűz látványa idéz meg.” – mondta el a klip rendezője, Jimy J. Hollywood.

Joci emellett azt is kiemelte, hogy a mély érzésű dalok mellett fontosnak tartja, hogy a közönség megismerje egy másik oldalát is, amit a „Sztárban sztár leszek!” című műsorban is láthatnak majd a tévénézők, ugyanis szeptembertől a TV2 képernyőjén láthatjuk a showműsort, Joci újra a zsűriben foglal helyet.

„Fontos számomra, hogy a világot és hazánkat is próbára tevő 2 év után végre én is olyan dallal jelentkezzek, ami kicsit kikapcsolja a hallgatót, felidézi a legszebb nyári emlékeit, esetleg a vízparton hallgatva épp a legemlékezetesebb nyári élményeinek egyik nagy kedvencévé válhat. Újra szabadok lehetünk, élvezzük hát a napsütést, a nyári forróságban a hűs Balaton hullámait, a vattacukrot, a ropogós sültkrumplit, gyűjtsük össze az élményeket, legyünk sokat a családunkkal és a barátainkkal.”

Az „Ott vársz rám” nem akar több lenni egy habkönnyű nyári slágernél, amit a „A Dal” kétszeres nyertese további slágerekkel fog majd fokozni.

„A nyár végén szeretném megmutatni egy újabb oldalam egy másik slágerrel, ősszel pedig egy meglepetés premierrel és egy olyan, számomra is kedves szerzeményemmel érkezem, ami sok-sok érzelemmel fogja megtölteni a szíveket, kicsit visszautazunk a ’80-as évekbe és bízom benne, hogy a táncparkettek is megtelnek majd egy-egy rendezvényen a dalom hallatán.” – mondta el Joci.

Pápai Joci a Facebookon: https://www.facebook.com/papaijociofficial