Olyan Ő acapella, avagy a For You

A For You acapella együttes az #oneminhit projekt keretén belül, több mint egy éve ismert angol, szlovák, cseh és magyar számok egyperceseit készíti el hangszerek nélkül. Most az Olyan Ö című Bagossy Brothers Company dalra esett a választás.

Kicsit félve hallgatjuk az ehhez hasonló acapella feldolgozásokat, de a For You csapata egyrészt tökéletesen énekel, másrészt a jól eltalált szájdobnak köszönhetően nincs hiányérzetünk.

Ime az Olyan Ő:

https://www.facebook.com/watch/?v=507783347814669

Hogyan is kezdődött a For You

Öt fiatal énekes úgy döntött egyesítik hangjukat és hangszerek használata nélkül populáris hazai és külföldi slágereket szólaltatnak meg acapella stílusban.

Sikerüket tükrözi a sok helyre való eljutás, … Zömében Szlovákiában és Magyarországon énekelnek, de kapnak meghívást Ausztriába és Csehországba is. Rendszeresen koncerteznek fesztiválokon és kulturális rendezvényeken. Az együttes több önálló albumot jelentett meg, videóklippjeiket a közösségi portálok segítségével juttatják el közönségükhöz. A csapatban négyen szlovákok, de ez nem érződik a magyar dalokon.

Lantos Borbély Katalin – Katica

Katica három leánygyermek édesanyja, Viktória, Johanna és Eszter. Az együttesben a legmagasabb szólam az övé, lírai szoprán, aki az egyházi konzervatóriumban opera szakon végzett. Szabadidejében cserkészkedik, gyerekeknek zenél egy szál gitárral, családjával gyakran túráznak, kerékpároznak…

Szeret vezetni, és kedveli a jövés-menést. A koncertezés kikapcsolódást jelent számára és élvez minden fellépést, ahol az embereknek örömet szerezhet a zenével és a hangjával!

Nika Barľáková – Nika

Jelenleg a pozsonyi egyházi konzervatórium diákja vagyok. 4 év színészet után most további két évet a pop zenében szeretnék fejlődni. Kicsi korom óta szüleim belém oltották a zene szeretetét és most a For You-nak köszönhetően az éneklés a fő profilommá vált.

Emil Esso Smoliga – Esso

Az együttes beatboxosa, aki nagyon jó zenész és hangmérnök is egyben. Kicsi kora óta sok minden művészeti ágban kipróbálta magát, jelenleg saját stúdióját fejleszti és együtt dolgozik neves szlovák énekesekkel, előadókkal. A For You és a stúdiózás töltik ki mindennapjait, valamint a beatbox szeretete és további fejlődése ebben a műfajban.

Milan Masiarik – Milan

A Pozsonyi Művészeti Főiskolán végezte tanulmányait – karnagy szakon. Milan zenei érzéke sokrétű – végzettsége karnagy, emellett kántorkodik, énekel, zongorázik, a gitár sem áll tőle távol… Az együttesben ő a tenor.

Nagyon család centrikus, sokat kirándul négy gyermekével, valamint feleségével Lenkával.

Milan az együttes Mosolyországa… ő az együttesben a Nap, ami mindig fényt hoz a hétköznapokba… 🙂

Andrej Mann – Andrej

Az együttesben a legmélyebb szólam az övé, ő a basszus a csapatban.

Mielőtt a For You-hoz csatlakozott volna a Tempus és a Technik énekkarokban énekelt Pozsonyban.

Legjobban aludni szeret. Hobbija a fényképezés és feleségével nagyon szeret táncolni, főleg a swing a kedvencük.