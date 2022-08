Eseményekben gazdag volt a Tisza-tavi Fesztivál

Pénteken a tiszafüredi Morotva félszigeten tartott megnyitóval kezdetét vette a háromnapos esemény. Az esti TO’PERA gálakoncerten fellépett Miklósa Erika, Iván Szandra, Tóth Vera, Csiszár István, Rab Gyula, Pataki Bence, a Ruby Harlem Zenekar, ifj. Balogh Ferenc és a Hidden Kingdom, valamint a Szolnoki Szimfonikusok Toshifumi Kanai vezényletével. A nyitó produkcióként felcsendülő Fesztiválhimnuszt ezúttal vetítés formájában hallották a jelenlévők, a videóban közreműködtek olyan neves énekesek, akik már a fesztiválon is felléptek. A gála műsorát összeállította és színpadra rendezte Novák Péter.

Noha TO’PERA néven lett hirdetve, idén a műfaji sokszínűség jellemezte a két részből álló koncertet. Mozart Varázsfuvolája, Gounod Rómeó és Júliája, Verdi Traviatája, Händel Xerxésze, Thomas Mignonja és Offenbach Hoffmann meséi képviselte az opera műfaját. A felsorolt művekből felcsendülő áriák és duettek mellett nagyszerű musicalek részletei is elhangzottak, de nem hiányozhattak a népszerű dalok sem a műsorból, az est második részét nyitó ifj. Balogh Ferenc-szerzemény, a Genezis V. – a Hidden Kingdom és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar előadásában – már a szférák zenéjét szólaltatta meg. Valamennyi előadó szólószámmal és duettel készült, a gálakoncertet pedig egy látványban is gyönyörű szextett zárta. Az A csitári hegyek alatt című népdalt a tóparton adta elő a hat énekes.

Szombaton Tour D’Opera címmel kerékpártúrát tartottak a Tisza-tó körül. A résztvevők a tiszafüredi Morotva Kerékpáros Pihenőparkból indultak, hogy teljesítsék a 67 km-es, 8 megállóhelyet tartalmazó távot. Idén az útirány a tervek szerint Poroszló, Sarud, Dinnyéshát, kiskörei Hallépcső, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszafüred-Tiszaörvény, majd visszatérés a Morotva Kerékpáros Pihenőparkhoz lett volna. Az időjárás azonban alaposan átalakította a szombati menetrendet.

A túra első fele rendben zajlott, a programba beiktatott mini koncerteket sikerült megtartani. Sarudon Horgas Eszter fuvolaművész és a Talamba ütőegyüttes, Tiszanána-Dinnyésháton Schöck Atala és a Melodika Project közös produkciójában gyönyörködhetett a közönség.

A kiskörei Hallépcső felé vezető úton már gyülekeztek a felhők, alig hogy megérkeztek a Lépcső Bisztróhoz a kerekezők, erős villámlással lecsapott a zivatar. Mivel fedett és biztonságos helyen voltak, kényelmesen megebédeltek, közben pedig Iván Szandra, Jász Andris és Horváth Márk egy remek jazz-koncerttel szórakoztatta a vidám társaságot. Végül sikerült folytatni az utat, de a programon módosítani kellett. Kimaradt Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős megállóhely, és a rendezvény a tiszafüredi Hableány Hotel konferenciatermében folytatódott Szűcs Antal Gábor gitáros és Gál Péter hegedűművész koncertjével. Fellépett még a Tavirózsa Népdalkör, és az ilyenkor szokásos süteményezés sem maradt el: a tiszaderzsi asszonyok idén is finom házi sütiket készítettek, azzal várták az érkezőket. Este a Kormorán kikötőben a szervezők kisorsoltak egy nyereménykerékpárt a túra résztvevői között, majd a Morotva Zenekar muzsikája zárta a szombati napot.

A Tisza-tavi Fesztivál 3. napján igazi programkavalkádban volt részük azoknak, akik eljöttek vasárnap a Morotvára Innen startolt a Boat D’Opera túra, ahol a közönség csónakokkal jutott el a minikoncertek helyszíneire, de előtte még Miklósa Erika operaénekesnő OPERUN futásra invitálta a jelenlévőket. A hajós rendezvénnyel párhuzamosan egy Családi Tópikniket is tartottak főzőversennyel, sportprogrammal, koncertekkel, kézműves kirakodóvásárral a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban.

10 órakor indult a hajós túra, és már rögtön az elején eleredt az eső. Nem volt komoly csapadék, nem is kellett miatta lemondani a programot. Előkerültek az esőkabátok, esernyők és vidáman siklott tovább a társaság az első megállóhoz, Bábel Klára hárfa- és Kalmus Felícián csellóművész fellépésére. Mivel az eső utána is szemerkélt, St. Martin koncertjére a tó közepén, egy tetővel rendelkező hajócskán került sor. Az első három dal után végre kiderült az ég, így a szaxofonművész a csónakban állva tudta megtartani koncertjét, a hallgatóság pedig a saját vízi járművében ülve gyönyörködhetett a nagyszerű dalokban.

Lassan, de kellemesebbre fordult az idő: a tiszaörvényi Kormorán kikötőben Herczku Ágnes és a Banda már csapadékmentes szabadtéren tudott zenélni. Végül a nap is kisütött, így a New Step Fitnesz és Táncstúdió légtáncosainak produkcióját is meg lehetett tartani. A csónakos túrát a Kormorán zenekar frontembere, Vadkerti Imre koncertje zárta. Utolsó, a Kell még egy szó című dalához csatlakoztak a légtáncos lányok, akik a kikötő hídjáról függeszkedve mutattak be látványos koreográfiát.

Visszaérkezve a Morotvára finom ebéd várta a túra résztvevőit, és aki akart még csatlakozhatott a Családi Tópiknik programjához. Ott is voltak zenés események. Koncertet adott a Budapest Ragtime Band, az Alma zenekar, a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar, és bemutatót tartottak a Füredi Mazsorettek. Idén a Természet Operaháza néven is emlegetett fesztivál egy komplett operaprodukcióval örvendeztette meg a műfaj rajongóit. Benjamin Britten Noé Bárkája című egyfelvonásos gyerekoperáját láthatta a közönség.

Kétségtelenül egyik csúcspontja volt a napnak a Magyar Tavak Fesztiválja Főzőversenye, ahol ezúttal Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekesnő kedvenc étele, a kakaspörkölt elkészítését kapták feladatul a versenyzők. Szép számmal érkeztek vállalkozó kedvű csapatok, a zsűri (tagjai között Mautner Zsófival, Gianni Annonival) végül az első helyezettnek járó díjat a Tűzről pattantak nevű csoportnak adta.

Szeszélyesen alakult az időjárás a fesztivál három napja alatt. Pénteken rekkenő nyári hőségben kezdődött, szombaton dörgéssel-villámlással megérkezett a zivatar. A vasárnap szintén csapadékos volt, de délután egy rövid időre előbújt a nap, majd estefelé ismét lecsapott a vihar. Nem csupán kulturális téren, hanem időjárás tekintetében is színes programban volt részük a fesztiválozóknak: szinte valamennyi évszak főbb jellemzőit megtapasztalták, csupán a havazás maradt el. Mindent összevetve azonban a Természet Operaháza – Tisza-tavi Fesztivál egy remekül sikerült, felejthetetlen élményeket adó hosszú hétvége után zárta kapuit. 2023-ban azonban újra kinyit, és a Velencei-tavi, valamint a balatoni társfesztivállal közösen várja majd a zene, a sport, a gasztronómia és a természet szerelmeseit.