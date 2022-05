Ők lettek a Fonogram-díjak 2022-es nyertesei!

Régi sztárzenekarok és új közönségkedvencek az idei díjazottak között!

Tizenkilencedik alkalommal adták át a Fonogram-Magyar Zenei Díjakat. A Fonogram-nap nevű interaktív műsorfolyam során az egyes zenei kategóriák nyerteseire izgalmas videók formájában derült fény. A 25 fős szakmai zsűri 18 műfaji kategóriában ítélt oda díjakat.

A két életműdíjas – a Piramis zenekar és Komjáthy György – mellett nyilvánosságra hozták azt is, hogy ki nyerte #azévslágere közönségszavazást. Szakmai elismerésben részesült az Irie Maffia, a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, a New Level Empire, Beton.Hofi, valamint a Thy Catafalque.



A speciális zenei kategóriákat az Apostol, az Amoeba, a Rutkai Bori Banda, a Dresch Quartet és a Góbé Zenekar nyerték.



Az év felfedezettje mezőnyében ZÓRA győzedelmeskedett, míg az év hangfelvétele kategóriában közönségszavazás során a VALMAR x Manuel produkció “Éget a nap” című dalára szavaztak a legtöbben.



Idén is kitüntetett nemzetközi figyelmet kapott a Fonogram-Magyar Zenei Díj: a külföldi nyertesek közül az olasz Måneskin hivatalos Facebook-oldalán posztolt a díjról, míg Joel Corry és a nyáron Magyarországon koncertező Mdou Moctar videóüzenetet küldtek.

Díjat nyert továbbá Adele, Bruno Mars és Anderson .Paak Silk Sonic projektje, illetve slowthai.



Immáron harminc éve a legjobb zenék díja: ez a Fonogram-Magyar Zenei Díj. De miből is áll ez a

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) három évtizede minden évben odaítéli a különböző zenei stílusok hazai és nemzetközi legjobbjainak az őket megillető szakmai elismeréseket.

Fonogram-nap a díjak és a zene jegyében

Egész napos interaktív, szinkronizált műsorfolyam a Fonogram – Magyar Zenei Díj weboldalán, valamint párhuzamosan 4 közösségi média felületén (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram).

Szakmai szavazás: zenészek és a zeneiparban dolgozók ítélték oda a díjakat most is!

A zenei szakemberekből, újságírókból és zenészekből álló, összesen 25 tagú szakmai zsűri az első körös szavazás során a beérkezett, idén ismét rekord mennyiségű, mintegy 1400 nevezés közül választotta ki 18 kategória 5-5 (holt verseny esetén 6) jelöltjét. Közülük kerültek ki a második forduló voksainak összesítését követően a nyertesek.

Hogyan fogadták a nyertesek a díjat? Az átadóról készült videóból kiderül!