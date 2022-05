Egy nagy pezsgődurranással, és egy bicikliző meztelen nővel megérkezett a nyár slágere: bulizós, közös dallal jelentkezett a Wellhello és a Valmar. Az ismét kissé botrányszagú videó tökéletes megnyitása a fesztiválszezonnak.

A Wellhello tavaly megjelent Ssss! című lemeze egy érzelmi hullámvasút volt, most viszont a Pezsgőeső című klip egy egyértelműen partizós sláger.

A Valmarral nem csak közös track készült, de a Budapest Parkban a Wellhello tematikus gigapartija előtt is Marics Peti és Valkusz Milán formációja zenél majd.

A Fluor Tomi és Diaz nevével fémjelzett Wellhellot már nem kell bemutatni senkinek, kirobbanthatatlan részei a slágerlistáknak és fesztiváloknak. A Valmar az egyik legismertebb zenész duó az országban, dalaik több milliós megtekintést érnek el újra és újra a YouTube-csatornájukon, a felkapottak szekcióban rendszeresen feltűnnek.

A Wellhello és a Valmar közöséhez készült zseni klipet nem érdemes kihagyni – ahogy általában Fluorék egyik videóját sem.

A VALMAR egy 2018-ban alakult magyar popegyüttes, melynek tagjai Valkusz Milán és Marics Péter. Az együttes két tagja Valkusz Milán és Marics Péter Kispestről származnak, gyermekkoruk óta ismerik egymást.

2017 októberében született meg a gondolat, hogy közösen kezdenek zenélni. Először angol nyelvű dalok feldolgozását töltöttek fel a YouTube videómegosztó portálra. Jelentkeztek a 2018-as A Dal című show-műsorba, azonban nem kerültek be a 30 induló közé.

Debütáló kislemezük Deák Téri Gyros Tál címmel 2018. június 1-én jelent meg, és hamar nagy népszerűségre tett szert. A dalhoz készült videóklip már a 2,5 milliós nézettséget is elérte.

Ezt követően több népszerű dalt is bemutattak, köztük a Nekem Mi A Jó és a Suzival Balatonon című szerzeményeket. Az első nagyobb áttörést a Bruno x Spacc hip hop duóval és az X-Faktorból megismert Manuellel közösen készített Visz a vérem című kislemez jelentette, melyet 2020. július 10-én mutattak be, és a legnagyobb videómegosztó portálon már átlépte a 11 milliós megtekintést.

2021-ben következő jelentősebb slágerükön szintén Manuellel dolgoztak közösen, és az Éget a nap címet kapta. Ezt egy újabb kollaboráció követte, méghozzá ezúttal az underground hip hop zenei szcénából érkező Hősök zenekarral dolgoztak együtt.

Ez a dal a Magyarok címet kapta, és a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság magyar indulójának szánták. Ebben az évben még egy kislemezt kiadtak, méghozzá a Nemazalány és Sofi közreműködésével készült Álmatlan esték című számot, mely fél év alatt átlépte a 7 milliós megtekintést.

2022. április 2-án mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slágerét, a Szikora Róberttel közösen készített Úristent, mely kevesebb mint egy hónap alatt átlépte a 6 milliós megtekintést. Ezen kívül első helyezést ért el a Mahasz magyarországi kislemezeladásokat összesítő Single Top 40 listáján illetve a streaming-szolgáltatók adatait összesítő Stream Top 40 listán is. Az Úristen első lett még a Billboard Hungary Songs elnevezésű kislemezlistáján is.