Égen-földön csak a Flow!

Itt a második nagylemez!

Megjelent a Follow The Flow második lemeze, az ‘Ég és föld’, és ahogyan a cím is utal rá, a rajta hallható dalok megmutatják az igazán nagy magasságokat és mélységeket is.



2019 végén a zenekar egy boldog időszak, teltházas koncertek, alkotótábor és rengeteg jó élmény után érkezett meg a legmélyebbre, mikor az egész világon beütött a pandémia.



– Mindenkinek átállt az agya a rossz érzésre. A mennyet és a poklot is megjártuk, és persze mi sem tudtuk átugrani a karantén dalokat, mint például a “Tavasz”, amiben a boldogságot kerestük – beszélt Csé az elmúltról.

De most újra a hűrok és a grúvok közé csaptak!

– A csúcson hagytuk abba egy időre, aztán újra éreztük a reményt, mikor egy teltházas Budapest Park koncerttel tértünk vissza 2021-ben – mondta Fura Csé. – Az album koncepciója hamar összeállt a fejemben, a cím pedig két értelmezésben is nézhető. Ég és föld, azaz menny és pokol, amit megjártunk, a kettő közötti különbség pedig tényleg ég és föld. Nem lehet összehasonlítani!”



Ahogy a zenekar fogalmazott, az elmúlt hónapokban egy sinus-görbét írt le az életük, az elkészült album pedig teljesen végigköveti a pandémia időszakát.



Az elején nagyon fentről indul a szerzemények hangulata, majd jön a mélypont, utána pedig A holnap küszöbén című dalnál ismét pozitívvá válik a hangvétel, átlendül a nehézségeken, és a végén kicsúcsosodik. A dal címek is a meleg és hideg árnyalatok között ingadoznak ezen a bizonyos Sinus-görbén.



– A borítón is látható: mögöttünk a teltházas Budapest Park, előttünk pedig az apokalipszis időszaka van ábrázolva. Látható, hogy mennyire mások lettek a körülmények – mesélte Fura Csé.



A korong megjelenése után néhány nappal, szeptember 17-én élőben is meghallhathatja a közönség az új dalokat a Budapest Parkban, ahol persze a korábbi kedvenc slágerek is megszólalnak. A lemez fizikai formában már a MOL-kutakon megvásárolható!

Benzinkutakon lehet kapni az albumot… cédén? Follow the Flow!