Pécsi Napok – tangó, Bikini, Geszti

Tangó, bordalok, koncertek az idén harmincéves Pécsi Napok fesztiválon!



A Bikini, Geszti Péter és a Parno Graszt ad koncertet, továbbá megrendezik a Pécsi Tangó Ünnepet és a 25. Európai Bordalfesztivált is a szeptember 22. és 26. között zajló, idén 30. alkalommal megrendezendő Pécsi Napok fesztiválon.



A baranyai megyeszékhely nagyobb fesztiváljait, egyben a Pécsi Napokat szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében a szeptember végi eseményről azt írták: az egész várost megmozgató, ingyenes fesztivál keretében a pécsi Széchenyi téren könnyűzenei koncertek, a Sétatéren gasztro- és kézműves utcával várják a látogatókat. A közlemény szerint szeptember 22-én, csütörtökön a Bikini legnagyobb slágereivel és újabb dalokkal érkezik Pécsre a nyitónapon, továbbá ugyanaznap hallható Hrutka Róbert Láthatatlan szépség című koncertje a – szintén a város főterén álló – Művészetek és Irodalom Házában is. Szombaton Geszti Péter megújított Best of Geszti műsora a legsikeresebb Rapülők-, Jazz+Az-, Gringosztár- és Létvágy-dalokat sűríti egy koncertbe, egy nappal később pedig az alapvetően autentikus cigány zenét játszó Parno Graszt zenekar lép fel.

A Pécsi Napokkal egy időben zajló Tanuló város fesztivál keretében fellép a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar, a Kubalibre, valamint Frank Adél divatbemutatóját is megtekinthetik az érdeklődők, továbbá lesznek workshopok, gyerekprogramok és csaknem 50 civil szervezet, cég és intézmény várja előadásokkal, bemutatókkal az érdeklődő diákokat, felnőtteket. A kommünikében felhívták a figyelmet arra, hogy az idei rendezvényt egy tematikus nap, a szeptember 23-i Pécsi Tangó Ünnep – tánccal, zenével, tangó-flashmobbal, dél-amerikai kiállítással, valamint az argentin gasztronómia és borok legjavával – teszi különlegessé.

A rendezvény aktualitását az adja, hogy 1922-ben Pécs Szabad Királyi Városában betiltották a tangót. Mivel a rendeletet jogilag sohasem vonták vissza, az elméletileg ma is érvényben van. A tiltó rendelet 100. évfordulójához közeledve hivatalosan is megsemmisíti az önkormányzat a rendeletet az argentin követ társaságában. Ezt színesítik a Pécsi Tangó Ünnep zenés-táncos programjai szeptember 23-án.

A kommünikében felhívták rá a figyelmet, hogy a zenés-táncos rendezvények kizárólag védettségi igazolvánnyal, míg a Sétatéren található gasztroutca korlátozás nélkül látogatható. A Pécsi Napok részletes programjai megtalálhatók a pecsinapokfesztival.hu oldalon.

Újra lehet tangózni Pécsett!