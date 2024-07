Egy hónap múlva kezdődik a RockBalaton fesztivál a déli parton!

Augusztus 8. és 11. között ismét megrendezik a RockBalatont, amely évről-évre mágnesként vonzza a keményebb zenei műfaj kedvelőit – közölték a szervezők a portálunkkal, akik azt is elárulták,

hogy 96 órán keresztül, késő délutántól estig a magyar rockzenei élet legnagyobbjai és a legjobb feltörekvő rockzenekarok szaggatják a húrokat a fonyódi Piac téren kialakított fesztiválhelyszínen.

Így a fellépők között ott található a Pokolgép, a P. Mobil és Mobilmánia egykori tagja, Rudán Joe, aki Fonyódra saját zenekarával és illusztris pályafutása legjobb dalaival érkezik, de ott lesz a sokak gyerekkori kedvence is, az Alvin és a Mókusok, akiknek az idei sűrű koncertnaptárába a RockBalaton első napja is belefért, így a nyíregyházi punkok felrobbantják a színpadot a Balaton partján is.

Az idén 25 éves Depresszió zárja az augusztus 8-i koncertnapot, akik már tavaly is elképesztő hangulatot csináltak a fesztiválon, legalább hasonlóra számíthat a közönség 2024-ben is. Tavaly hatalmasat szólt az Acélszív, idén sem várható kevesebb az Ossian fonyódi koncertjétől, ők a harmadik nap fellépőinek listáját gazdagítják. De rajtuk kívül fellép augusztus 9-én a Nemzeti Hang és

az Aurora is.

A nemzeti rock első számú képviselője, a Kárpátia ismét tiszteletét teszi a rock nyári fővárosában, hiszen ők is fellépnek a RockBalaton harmadik napján, azaz augusztus 10-én. De akik kilátogatnak aznap, azok lesz az Omen és a Moby Dick is számaira is rázhatják a fejüket.

Az öregek a fiatal rockerekkel együtt zúznak majd a legzöldebb rockfesztiválon

A fesztivál utolsó napja is tartogat rockzenei csemegéket, mert az idén harmincéves Junkies daliaval robbantja be a kora esti koncertprogramot Szekeres és Barbaro, majd őket követi a nyíregyházi A Király halott, a viszonylag fiatal formáció könnyedebb hangzást és ütős dallamokat hoz Fonyódra.

Rocklegendákat sem kell majd a nosztalgiázoknak hiányolni, hiszen a P. Mobil 50+ turnéjának állomása a RockBalaton, tt pedig majd olyan slágerek lesznek hallhatók, mint la Nélküled, a Menj tovább, vagy éppen Kétforintos dal, hogy csak néhányat említsünk a legismertebbek közül. Az idei RockBalatont a magyar heavy metal ikonikus képviselője, a Pokolgép koncertje zárja: itt valószínűleg felcsendül a Nem ért engem a világ című legújabb számuk is, amelyhez a közelmúltban videóklip is készült.

A rock nagyjai mellett a feltörekvő tehetségek is színpadra lépnek a 2019-ben az Év fesztiválja címet elnyert RockBalatonon. A szervezők szerint így a négynapos kőkemény zúzásban közreműködik és felejthetetlen szórakozást ígér a Classica, a Detonic, a Ős Messenger és a már említett Király Halott.



Az egyik legzöldebb fesztivál éppen tíz éve, 2014-ben került először megrendezésre, amely fesztivál az első között vezete be az úgynevezett repoharat, amelyet idén ajándékba adnak a bérletes látogatóknak a belépéskor. S persze nem üresen, mert egy korsó sörre minden bérletet váltó fesztiválozó a szervezők vendége.