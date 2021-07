Legendás zenész emlékét ápolja az Ezüst Nyár zenekar

Július 25-én ad koncertet Csillebércen a Budai Szabadtéri Színházban az Ezüst Nyár zenekar, amelynek legfontosabb célkitűzése Barta Tamás gitáros, énekes, zeneszerző zenei örökségének ápolása – hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi adásában.

A koncert vendége lesz Békefi Viktória, Frenreisz Károly és Takáts Tamás, a nagy slágerek közül megszólal többek között az Ezüst nyár, a Ringasd el magad, a Kék asszony, a Szabadíts meg és a Miénk itt a tér – mondta el Kósa Zsolt (ének, szájharmonika) a műsorban. Gál Gábor (gitár, zenekarvezető) kiemelte, hogy a koncerten az LGT első három nagylemezének anyaga és néhány kislemez dalai, valamint Kovács Kati lemezéről a Várlak című nóta szólal meg. A 2021 februárjában újjáalakult Ezüst Nyár zenekar legfontosabb célkitűzése Barta Tamás zenei örökségének ápolása, dalainak, gitárszólóinak megszólaltatása, tolmácsolása.



Barta 1962 őszén kezdte meg középiskolai tanulmányait a Landler Jenő Villamosipari Technikumban, ahol Fenyő Miklós osztálytársa volt. Mivel többet jártak az iskola mellé, mint az iskolába, 1964-ben mindkettőjüket kirúgták. Később a középiskolai tanulmányait a Bláthy Ottó Erősáramú Ipari Technikumban folytatta. 1965-ben, 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós akkori zenekarának, a Syconornak. Fenyő szerint Barta az ezt megelőző egy év alatt autodidakta módon tanult meg hangszerén játszani. A zenei alapjai megvoltak, hegedülni ugyanis tudott. 1967-ig volt a Syconor tagja. Utána katonáskodott, illetve vendégzenészként többször föllépett a Syriusszal. 1969-től ismét együtt zenélt Fenyővel: belépett a Hungariába, s játszott a zenekar első, Koncert a Marson című 1970-es, illetve a zenekar 1971-ben kiadott cím nélküli albumán is.

LGT-ből a telemarketingbe

A Hungariából hívták az LGT-be, melynek első három lemezén, az 1971-es Locomotiv GT-n, az 1972-es Ringasd el magad címűn és az 1973-as Bummm!-on hallható. Emellett ő játszott az első magyar rockmusical, a Déry Tibor kisregénye alapján a Presser-Adamis szerzőpáros által írt Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról felvételein. Ugyancsak az ő gitárjátéka hallható Zalatnay Saroltának az 1972-es Álmodj velem… és Kovács Katinak az 1974-es, az LGT-vel közösen készített, tulajdonképpen cím nélküli albumán, továbbá a Locomotiv GT 1971 és 1973 között Magyarországon kiadott 5 kislemezén is. A Kovács Kati-lemez fölvételei előtt nem sokkal halt meg Barta apja, akit nagyon szeretett. A Várlak! című Presser-szerzemény gyönyörű gitárszólója neki állít emléket.



A legtöbb magyar gitárostól eltérően Barta Tamás gitározásán amerikai rock&roll, rhythm&blues és country&western stílusjegyek ismerhetők fel. Barta kedvencei közé tartozott az angol Heads Hands & Feet.



Barta nemcsak gitárosnak, hanem zeneszerzőnek is elsőrangú volt. A három LGT-, egy-egy Zalatnay- és Kovács Kati-lemez számai közül húsznak ő a zeneszerzője. E húsz szám némelyike, például a Gyere, gyere ki a hegyoldalba és az Ő még csak tizennégy hatalmas sláger lett, és azóta is az együttes legnépszerűbb dalai közé tartozik. Más, egyébként nem kevésbé nagyszerű nótákra, mint az a Ringasd el magadon hallható, Frenreisz Károllyal közösen szerzett, instrumentális Lincoln Fesztivál Bluesra, vagy a kislemezen megjelent – és a Zalatnay-albumon egy gyorsabb, zongoraalappal szintén hallható – Szeress nagyonra ma már csak kevesen emlékeznek. A Szeress nagyon kislemezen megjelent változatának huszonnégy másodperces bevezetője Presser és Barta közös jutalomjátéka. A Hammond orgona és a gitár tökéletes összhangja a magyar rockzene legszebb pillanatai közé tartozik. 1970 októberében a magyar zenészszakma a legjobb gitárosnak választotta.



Az LGT 1974-ben a Nemzetközi Koncertigazgatóság (Interkoncert) által kiközvetítve, valamint egy Gombos nevű bőkezű clevelandi magyar szponzorálásának köszönhetően kijutott az Egyesült Államokba, Barta a turnéról nem tért haza. Los Angelesben rövid ideig stúdiózenészként próbálkozott, zenélt, illetve turnézott Johnny Riversszel. Barta megunta a turnézás viszontagságait, ezért a zenélés mellett beletanult a telemarketing üzletkötésbe.

Presser szerint Barta „gyönyörű” ember volt, aki nagyon tetszett a lányoknak. Az LGT amerikai turnémenedzsere, Carol szemet vetett Bartára, összejöttek, majd összeházasodtak. Imádta Amerikát, és az ottani élmények hatására döntötte el, hogy ottmarad, vagy ahogy akkoriban nevezték, disszidált, ami annyit jelentett, hogy nem tett eleget hazatérési kötelességének. Barta ezután főleg stúdiózenészként dolgozott, de kisebb együttesekben is zenélt. A hamis híresztelésekkel ellentétben nem igaz, hogy Carol szoktatta rá a kábítószerre, ugyanis mindketten heti 5 napon át reggel 9-17 óráig felelősségteljes és teljesítményalapú munkakörben dolgoztak. A hétvégén nagy valószínűséggel elszívtak néhány füves cigit, de megalapozott, kiegyensúlyozott életükre nem ez volt a jellemző. Feleségétől kitűnően megtanult angolul, nagy szókinccsel és hibátlan kiejtéssel beszélt. Válásuk után a fiatal Los Angeles-i magyarok közül Barta elsőként vett saját medencés házat Los Angeles Arleta nevű kerületében, a Terra Bella Streeten. Barátai gyakran vicceltek vele: az Izabella utcából a Terra Bella utcába költözött.



1979 és 1982 között boldog, sikeres és független kaliforniai fiatalemberként élte életét. Hétfőtől péntekig telemarketinges üzletkötőként dolgozott, hétvégén klubokban gitározott. Gyakran randevúzott főleg amerikai magyarok Amerikában született lányaival. VW Cabriójával rendszeresen járt a tengerpartra és teniszezni, Bródy Jánossal a hawaii tengerparton gitároztak. A sajtó megalapozatlan híreszteléseivel ellentétben soha nem volt a kábítószerek rabja, maximum kikapcsolódásként élvezte azokat. Barta üzletkötői és zenészi munkája eredményeként anyagilag stabilan állt a saját lábán és sosem terjesztett kábítószert, azonban végülaz itt szerzett kétes üzleti kapcsolatai vezetettek erőszakos halálához, 1982-ben.

Emlékezete sokáig elveszett a mendemondák világában, de az Izabella utcában azóta emléktábla őrzi nevét

Barta távozása után a magyar sajtóban és tömegkommunikációban, mint a disszidensek esetében ez kötelező volt, teljes mértékben elhallgatták a nevét. Csupán egy alkalommal készült vele interjú amerikai életéről. Az ez alapján készült újságcikk, Herskovits Iván irása a Daily News cimű angolnyelvű napilap 1979 egyik júniusi számában olvasható. Ez volt az egyetlen interjú, ami valaha Bartával készült.



Halálának tizedik évfordulóján, 1992-ben a Hungaroton Adamis Anna és Herskovits Iván szerkesztésében a Locomotiv GT-vel 1971 és 1973 között készült lemezeiből válogatást adott ki, ez volt az In memoriam Barta Tamás 1948–1982.



A Deák Árpád szobrászművész kezdeményezésére, és általa készitett emléktábláját 2010. szeptember 23-án avatták fel Budapesten, egykori lakóháza oldalán, az Izabella utca 39/b szám alatt. (Wikipedia)