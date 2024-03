Az új énekes leleplezése, elképesztő riffek és irodalom teszi hidegrázóssá a Pokolgép dalát

A Pokolgép nem csupán egy zenekar, hanem egy ikon, ami évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a hazai rockszíntéren. Az együttes megalakulása óta kitartóan képviseli a keményebb műfajt, ami elhozta számukra a népszerűséget. A formáció mindig hű maradt underground gyökereihez, viszont mindeközben arra is képes volt, hogy hangzásuk folyamatosan megújuljon – erre tökéletes példa vadiúj kiadványuk is.

Nem ért engem a világ

A Pokolgép legfrissebb track-je egyértelműen a csapat kirobbanó formájáról árulkodik: a szám elképesztően dinamikus és már első hallgatásra is fülbemászó dallamokkal operál. A Nem ért engem a világ az azonos című Petőfi Sándor költemény feldolgozása, amiről Kukovecz Gábor zenekarvezető a következő gondolatokat fogalmazta meg:

„Lassan két évtizede jellemző ránk, hogy egy-egy magyar költő verse felkerül a lemezeinkre. Hogy ezt miért tesszük? Magyar együttesként fontosnak tartjuk, hogy a magyar irodalmat minél szélesebb réteghez eljuttassuk, ez egy küldetés. Ezt egy kiváló versnek gondolom, másrészt pedig egy kiemelkedően aktuális szövegnek. A Nem ért engem a világ számomra egyértelműen az egyenes és a kétszínű ember lenyomatának tökéletes körüljárása.”

A nagy leleplezés

A Pokolgép január közepén jelentette be, hogy a banda és Tóth Attila útjai elváltak egymástól. A csapat oldalain azóta találkozhattunk már egy sokat sejtető fotóval, amin a tagok sziluettjei szerepelnek – ebből egyértelműen kikövetkeztethető volt, hogy már megtalálták új frontemberüket, viszont az énekes személyét a mai dalszöveg videóig homály fedte. Az biztos, hogy a leleplezés sokkal ütősebb egy új dal formájában, mint egy sima fényképes posztban.

A Nem ért engem a világ egyébként a megszokott munkamódszerrel készült el Kukovecz Gábor Jugá Pingpong Pincestúdiójában, ahol Z. Kiss Zalán, Pintér Csaba és Kleineisel Márk hangszeresek mellett már Bánhegyesi Richárd énekes is közreműködött a hanganyag rögzítésénél. Kuko a közös munkát így foglalta össze:

„Meghallgatom a többiek véleményét, sőt, egyfolytában véleményeket hallgatok. Szeretem a külső visszajelzésekkel befolyásolni magam, mert több fül többet hall. Tekintve, hogy ebben a zenekarban építő jellegű bírálatokat kapok, ezért szívesen hagyatkozom a társaimra.”

A pontot arra a bizonyos i-re ezúttal is Cserfalvi „Töfi” Zoltán tette fel, tehát ő készítette a keverést és a masztert a szolnoki Denevér Hangstúdióban. A dalszöveges videó pedig „belsős” munka, hiszen a klipet az együttes dobosa, Kleineisel Márk készítette.

Mindent összevetve a Pokolgép fennállásának tagadhatatlanul új fejezete vette kezdetét, ami közel sem merül ki a Nem ért engem a világgal. A közeljövőben két kiadványra is számíthatunk a bandától: egy kislemez, amin a Petőfi versfeldolgozás mellett egy vadiúj dal is hallható majd. Emellett pedig készül a negyvenéves jubileum kapcsán egy egész album is, ami szuper lehetőséget ad az új felállás kibontakozására – főleg, hogy a 2016-os Metálbomba óta ez lesz az első komplett korong a Pokolgéptől.