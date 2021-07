Irtsd a szúnyogot! – Sportalshow helyett kicsi banzáj!

Tavaly, a Covid-19 miatt elhalasztott Sportalshow fesztivál helyett több kisebb bulit szerveztek inkább az esztergomi rockklubosok, idén azonban mégis lesz egy kisebb fesztecske. Az okokról a szervezők a következőket mondták:

„Valahol a véletlen szüleménye ez az egész, ugyanis ez igazából két külön buli, csak adtunk neki egy hangzatos nevet, és két este is mulatunk egy kicsit! Igyekeztünk úgy keverni a lapokat, hogy mindenki találjon mindkét nap kedvére valót, olyan előadókból, akiket mi kifejezetten szeretünk!” – mondta Szénégető Richárd, a fesztivál egyik szervezője.

„Mi legyen a név, mi legyen a név? Nem volt egyszerű, mert mindenképpen el akartam kerülni az áthallást, mint a Sportalshow esetében, és ahogy ücsörögtem a Sportkülső új helyszínén, megtámadott egy falka szúnyog! Hát nem is kellett tovább gondolkodjak!” – osztotta meg a név rejtelmeit Turai Zsolt, vagyis Bozsó, a fesztivál másik szervezője.

Az eseményen fellépő nyolc banda között találunk már-már legendás formációt, kipróbált veteránokat, és egészen friss csapatot is, a grungetól a death metalig. Különlegességekkel tűzdelt programokra is számíthatunk, ugyanis az esztergomi CYD-nek ez lesz a 10. éves jubileumi koncertje, ami egyben lemezbemutató és lemezmegjelenés is. Az Exodikon és a Beneath The Void szintén a közelmúltban megjelent lemezét mutatja helyezi a fókuszba, míg a Tulpa erős esztergomi kötődéssel bíró legénysége először játszik a városban.

07. 30. (Péntek)

Don Gatto

CYD – 10 éves jubileumi és lemezbemutató koncert

Beneath The Void

Exodikon

Action

Ørdøg

Z!Enemi

Tulpa

A fesztivál helyszíne a Sportkülsőt befogadó Fesztiválsziget, ami az esztergomi Rugby Club Hostelben található, a Nagy-Duna sétány 1. szám alatt.

A két napos bérlet 4000 Ft-ba kerül, a napijegyek pedig 2500 Ft-ba!

Az esemény linkje:

facebook.com/events/384286749598592/