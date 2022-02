Ezek a legdrágább amerikai zenész által tulajdonolt autók

Akár hiszed, akár nem, a világ legdrágább járművei amerikai hírességek birtokában vannak. Az emberek imádják autókon keresztül fitogtatni vagyonukat, és ennek a gyakorlatnak a rapperek az elsődleges hívei. Amikor sikeres zenészként milliókat keresel, természetesen dollárban, akkor a gazdag ékszerekkel és az exkluzív szuperautókkal flancolva egyszerűen megszilárdíthatod a népszerűségedet. Nézzük, mik a kiváltságos státusz leghatalmasabb szimbólumai?

Jay Z – Maybach Exelero (8 millió dollár)

Jay Z amellett, hogy világszerte ismert és elismert rapper, nem mellesleg pedig Beyoncé férje, nagyon sikeres üzletember is, a jelenlegi árfolyama, azaz vagyona közel 1 milliárd dollár körül mozog. Igen, jól olvastad: 1 milliárd dollár! Ehhez képest a Maybach Exelero árcédulája igazán elhanyagolható. Az Exelero 2004-ben volt a csúcsa annak, amit egy sportautó jelenthet a teljesítmény és a luxus tekintetében. A Stola és a DaimlerChrysler által gyártott Exelero egy masszív, 5,9 literes, V12-es motorral felszerelt, turbófeltöltős járgány 690 lóerő „izommal". Beszéljen az exkluzivitásáról az, hogy az autógyártó hivatalosan is tisztázta, egy teljességgel egyedi darabról van szó, így Jay Z Exelerója valóban az egyetlen a világon.

Pharrell Williams – Ferrari Enzo (2,5 millió dollár)

Pharrell Williams pontosan úgy öregedett, mint a jó bor, és a zeneiparban eltöltött hosszú évtizedek után továbbra is az egyik legkiemelkedőbb alakja maradt ennek a világnak. Ő is az autók szerelmese, és azt kell mondanunk, hogy szeretjük az autók iránti ízlését. Egy Ferrari Enzo büszke tulajdonosa, ami egy olyan kocsi, amely történetesen az egyik legkeresettebb Ferrari, és a cég alapítójáról kapta a nevét. Pharrell autókollekciója Mercedes gyártású modelleket is tartalmaz, valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy Lewis Hamilton egyszer meghívta, hogy versenyezzen vele egy Forma–1-es autóban.

The Game – Bugatti Veyron (2,2 millió dollár)

Mondtuk! Ismét egy sikeres rapper, aki milliókat keresett mesterségével, és mi is lehetne eredetibb ajándék a 33. születésnapjára, mint egy Bugatti Veyron, amiről köztudott, hogy egykor a világ leggyorsabb autója cím büszke tulajdonosa volt. Magától értetődő, hogy kellett neki, és tökéletesen illeszkedett a már addig is lenyűgöző autógyűjteményébe, amely többek között egy Porsche Panamerát, egy Bentley Continentalt és egy Ferrarit tartalmaz. Hihetetlen lista!