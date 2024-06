Cindy Lauper jövő februárban Budapesten is búcsúzik

Évtizednyi csend után jár Európában az esélyegyenlőségi aktivizmusáról is neves énekeső

Búcsúturnéja keretében adja első magyarországi koncertjét Cindy Lauper. A nyolcvanas években a csúcsra jutott amerikai popénekesnő 2025. február 19-én a Budapest Sportarénában is fellép.

A világhírű előadó néhány hete jelentette be, hogy Girls Just Wanna Have Fun címmel ősszel búcsúturnéra indul Észak-Amerikában. A koncertsorozat jövő februárban ér át Európába, ahol a most közzétett információk szerint Glasgow-ban, Manchesterben, Londonban, Birminghamben, Belfastban, Budapesten, Lódz-ban, Prágában, Berlinben, Düsseldorfban és Párizsban is közönség elé lép. Cindy Lauper Európában több mint egy évtizede nem járt – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Az énekesnő különleges életét és pályafutását bemutató dokumentumfilm Let the Canary Sing címmel június 4-én debütált az Egyesült Államokban és Kanadában az Emmy-díjas Alison Ellwood rendezésében, és azonos címmel egy válogatásalbum is megjelent.

A Grammy-, Emmy- és Tony-díjas dalszerző-előadó lemezeiből több mint negyven évvel ezelőtt indult karrierje során mintegy 50 millió példány kelt el világszerte. Jellegzetes hangjának, extravagáns megjelenésének és laza élő show-inak köszönhetően a nyolcvanas években ő volt az egyik legnagyobb amerikai popsztár, aki már első, She’s So Unusual című, 1983-ban kiadott albumával berobbant és Grammyt nyert.

Európai-amerikai családból származik, mégis a tengerentúlon futott be

Már elmúlt 30, amikor felfedezték, mégis ő lett az első női előadó, akinek debütanyagáról négy dal is felkerült az amerikai kislemezlistán a Top 5-be: a Girls Just Want to Have Fun, a Time After Time, a She Bop, valamint az All Through the Night. 2013-ig további tíz stúdióalbumot készített, és beiktatták a Dalszerző Hírességek Csarnokába.

Cyndi Lauper New Yorkban nőtt fel, apja német és svájci származású, édesanyja olasz-amerikai. Tizenkét évesen kezdett saját dalokat írni és akusztikus gitáron játszani. Szerette sokkolni a környezetében élőket kék, zöld és piros színű hajával, őrült ruháival és kihívó viselkedésével. Kezdetben ismert együttesek dalait énekelte különböző szórakozóhelyeken. 1977-ben meg kellett műteni a hangszalagjait, és félő volt, hogy beszélni sem fog tudni többé, ám ő egy éven át énekórákat vett és a hangját erősítette.

1979-ben zenekart alapított John Turi szaxofonossal Blue Angel néven, amelynek lemezét a Polydor Records ki is adta, de Lauper nem volt elégedett vele. Egy időre ismét elveszítette a hangját, majd felépülése után az Epic Records ajánlott neki szerződést. Az 1983-ban megjelent She’s So Unusual valóban bombaként robbant a lemezpiacon, 65 hétig vezette a slágerlistát és 22 millió példány fogyott belőle.

Második lemeze 1986-ban a True Colors volt, ezen Lauper már társszerzőként és dalszövegíróként is szerepelt. Erről a címadó dal és a Change of Heart lett nagy siker. A harmadik anyag az 1989-ben megjelent A Night to Remember volt, ezt az 1993-as Hat Full of Stars követte, amely olyan fontos témákkal foglalkozott, mint a homofóbia, a családon belüli erőszak, a rasszizmus és az abortusz, és amely komoly kritikai sikert ért el, de a közönség nem igazán kedvelte. Még ugyanabban az évben Emmy-díjat nyert a Megőrülök érted című filmben nyújtott alakításáért.

Ötödik albuma, a Sisters of Avalon szintén kényes témákat boncolgatott: a Ballad of Cleo and Joe egy transzvesztita kettős életét vázolta fel, a Say a Prayer-t pedig egy AIDS-ben elhunyt barátja emlékére írta. 1999-ben újabb Grammy-jelölést kapott a Disco Inferno című kislemezéért, 2003-ban meglepő módon mégis egy dzsesszalbummal jelentkezett At Last címmel, ami újra sikert és Grammy-jelölést hozott Lauper számára. A 2010-ben publikált Memphis Blues című anyaga szintén Grammy-jelölést kapott.

2014-ben ő vezette a Grammy-díjátadó televíziós közvetítését Los Angelesből, ahol átvette a Grammy-díját Kinky Boots című színházi lemezéért. 2016-ban híres country-előadók dalait dolgozta fel. Turnézott Debbie Harryvel (Blondie) és Rod Stewarttal is.

Karrierje eleje óta kampányol az egyenlőségért, több melegjogi érdekvédelmi szervezethez csatlakozott, szószólója lett a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésének.