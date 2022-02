2016 -ban egy animációs sorozathoz készült zenére kaptam fel fejemet (pontosabban fülemet). Patai Anna és Kocsis Dénes csodálatosan adat elő a Miraculous című animációs sorozat magyar nyelvű főcímdalát. Most újra egy animációs mese zenéje ragadta magához figyelmem.

Az elmúlt években kezdtem lemondani arról, hogy A DAL produkciói világhírre tegyenek szert, ám most ez is megváltozott.

Talán csak véletlen, hogy a mesében és a dalban is ugyanaz a hang tűnt fel: Gubik Petra

Mivel teljesen biztos vagyok benne, hogy Gubik Petra Ez van, ez című dalát már hallottátok, vagy hallani fogjátok, inkább a Disney új produkciójának zenéjéről ejtek pár szót. A Disney filmek jobbnál-jobb betétdalokkal vannak ellátva és nincs ez máshogy a nemrég megjelent Encato -val sem. (Az Encanto mese adatlap -ja.) A We Don’t Talk About Bruno című dal már letarolta a világot, de én a filmnet.hu -nak köszönhetem, hogy a magyar verzióra is ráleltem. Szomorú, hogy ez hivatalosan még nem jelent meg sehol (a fellehető verziók hangminősége még elég gyenge), sőt a film előzeteseiben még angolul hallani a háttérben a dalokat. Rajtam kívül bizonyára sokan vannak (még ha nem is annyira zenebolondok), akik egy – egy musicalt a zene miatt néznek meg, leginkább akkor, ha az énekhang magyar. Az Encato betétdalai ráadásul szinte mind jók, a szereplők magyar hangjai csodálatosak, mindegyikük profi énekes is (Gubik Petra, Halász Aranka, Szabó Máté, Szinetár Dóra, Gallusz Nikolett, Peller Anna, Csuha Borbála, Rodrigo Crespo, Czető Ádám, Chater Áron, Muri Enikő).

A dal eredetijének linkjét ide teszem nektek, de remélem magyarul is kiadásra kerül: youtube.com/watch?v=bvWRMAU6V-c

Tehát ez Encato egyik főszereplőjének Mirabellnek magyar hangja Gubik Petra. Róla azt mindenképpen érdemes tudni, hogy többek közt olyan produkciókban szerepelt, szerepel, mint a La Mancha Lovagja (kedvencem), Varázsfuvola, István a király, Koldusopera, Dzsungel könyve, Elfújta a szél.

Majdnem elfelejtettem:

Brunó Alma Madrigal egyetlen fia, aki a jövőbe lát. Bruno különös viselkedése, a patkányokhoz való ragaszkodása és gyakran végzetes látomásai a Madrigálok „fekete bárányaként” különböztették meg, ami a családtól való elhidegülését eredményezte. Eltűnését követően tabuvá vált Bruno említése , akit gazemberként gyaláztak a városlakók, amíg fel nem derült a családja iránti mélyen gyökerező szerelme.

