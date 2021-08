Esztergomban irtottuk a szúnyogot

Július 31. -én kolléganőnk a Tisza – tavi (opera) Fesztiválról tudósított, így gondoltam én elugrom Esztergomba egy fél órácskára rock zenét hallgatni. Ahogy az a beharangozóban is volt (magyarzene.eu/irtsd-a-szunyogot-sportalshow-helyett-kicsi-banzaj/), ez egy “fesztecske” így nem is számítottam több ezres tömegre. A szombati első fellépő, a Tulpa zenekar tökéletesen megalapozta a buli hangulatot, láthatóan ők is élvezték a koncertet nemcsak a közönség. A szinpadi “élő” játékuk – kiemelve az énekes Székely Marci színészi játékát – egyértelműsítette, hogy ez a zene élő koncerteken az igazi. Ezt alátámasztotta a következő fellépő, a Z!ENEMi is. Döbennetes áhitattal és erővel indítva ragadtak magukkal. A két napos program többi fellépőjétől elnézést kérek, biztos vagyok benne, hogy ők is tökéletes produkcióval álltak közönség elé.

Minden elismerésem a szervezőké és a zenekaroké. Bár az “Írtsd a szúnyogot!” fesztiválocska jelző kapott, a közönség sem volt több ezres, mind a szervezés, mind a zenekarok előadása tökéletesen fesztiváli volt.

Kritika: nem volt szúnyog.

A két zenekar Facebook oldala: