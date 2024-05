Hamarosan zárul a nevezés a Befutó tehetségkutatóra

A Befutó egy igazán szakmai, még igazi kuriózumok megtalálására is képes tehetségkutató, ahol kizárólag a zene áll a középpontban. És ez utóbbi nagyon fontos.

Mindig is tudtuk, hogy Magyarország legerősebb művészeti ága a zene. A zene átszövi életünk minden területét és ott van mindenhol, minden műfajban, rengeteg tehetséges előadóval. A rádiók és televíziók ebből sajnos nagyon keveset képesek bemutatni, ami persze nem elsődlegesen az ő hibájuk. Ezért is fontosak az olyan tehetségkutatók, melyek képesek megtalálni rejtett kincseket és bemutatni olyan előadókat, akik nem az éppen aktuális divathullámnak hódolnak.

A Befutóra eddig 119 -en neveztek. Az összes nevezett dal meghallgatható az oldalán: befuto.eu/nevezett-produkciok/ Aki szereti a zenét, annak mindenképpen javaslom; hallgassa meg őket. Többek közt olyan érdekes előadókat hallhat, mint a Gedeon Reflect, vagy a Rögtön Jövök. Olyan gyönyörű hangokat talál, mint Gabonyi Eszteré vagy Bertók Tóth Kataliné (Black & White). A rock kedvelői sem maradnak zenekarok nélkül, akik közül én a Horizontot, az anyámkínját, ajánlom leginkább. Meglepő, de még a szinti-pop kedvelők sem maradnak csemege nélkül; Spiritual Neurosis.

Vannak régi ismerősök is. Olyan profi előadók mint Gorlo Volka, a The Wallkids, a Shirley, vagy akit kicsit már hiányoltunk is: Fedor Kyra.

Számomra a legnagyobb meglepetés, egy olyan dal, mely sajnos angolul szólal meg, ami egyértelmű fekete pont. Beismerem, ez az a dal, mely nemzetközileg is megállja a helyét, de ehhez több kell, hazánkban pedig magyar nyelven lehet “befutni”. Remélem lesz magyar szöveg is, mert a zene csodás, az előadás fantasztikus, a hangszerelés döbbenetesen eltalált, a stúdió munka előtt pedig le a kalappal: Red Coat Company. Na persze nem véletlen, de erről majd később…

Külön érdekesek azok az előadók, akikből valami lesz, de még nem tudni mi. Érezzük, hogy figyelemmel kell kísérni őket, mert fognak meglepetést okozni, képesek új dolgokat kitalálni, de még csiszolni kell pár apróságot. Ilyen a Breatsbone.

Összességében csodás, tehetséges előadók az indulók, akinek még sincs ideje mindet meghallgatni, íme a magyarzene.eu válogatás:

(Fotón: Pardon Me, Red Coat Company, Breastbone, Elite)