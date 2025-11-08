Csepregi Éva fellép vele, Delhusa Gjon társzerzője lett

Új, Törékeny című lemezét mutatja be Peter Srámek november 17-én a Budapest Kongresszusi Központban. Az énekes estjén vendégként Csepregi Éva is színpadra lép – közölték a szervezők az MTI-vel.



A Király című televíziós sorozat filmzenei válogatásáért két évvel ezelőtt Fonogram-díjjal jutalmazott, szlovákiai születésű előadó új anyagán tizenöt dal szerepel, köztük egy Zámbó Jimmy-szám, a Ne kérj! új változata – írták a közleményben.



„A Király után új hangzást, valami pluszt szerettünk volna. Úgy érzem, nagyon szép dalok születtek. Romantikus énekesnek vallom magam, ami tisztán hallható ezen a lemezen is”

– idézték az énekest.

A dalok a nőkről, a szerelmekről szólnak

A közlemény szerint többféle stílust ötvöző új album egyik érdekes dala a Lányok, amelynek szövege nagyrészt női nevekből áll. Peter Srámek friss dalainak többsége, köztük az Érted születtem és a Te vagy a nyár a nőkről, a szerelemről szól.



„A közönségem legnagyobb része nőkből áll. Nagyon fontos szerepet játszanak az életemben, és a dalaimon keresztül igyekszem meghálálni és visszaadni azt a szeretetet, amit tőlük kapok” – fogalmazott az előadó.



A Törékeny című kiadványra szerzőként Delhusa Gjon, duettpartnerként Nótár Mary is felkerült.