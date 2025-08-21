Nagy Viktor, az idén húszéves Kultkikötő alapítója életműdíjat vehetett át

Fülöp Zoltán, a STRAND Fesztivál társalapítója örömét fejezte ki, hogy négynaposra bővült a rendezvényük, hiszen az augusztus 20-ai nulladik napon a nagyszínpadon az osztrák Kruder & Dorfmeister, a német Purple Disco Machine és a szintén német Paul Kalkbrenner, míg a fesztivál másik kiemelt helyszínén Geszti Péter lép fel.



A négynapos STRAND Fesztiválon fellép mások mellett Dzsúdló, Desh, Beton.Hofi, Majka, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz is.

Új fesztek lesznek

Lobenwein Norbert, a fesztivál másik alapítója a Best of Balaton listájáról szólva elmondta: annak lényege, hogy hiteles és ismert emberek ajánlanak gasztronómiai, turisztikai és más célpontokat. Ennek során új gasztrokínálat mellett új ajánlatok vannak a kulturális és esemény kategóriában.

Ezeket – CODE Digitális Élményközpont (Veszprém), Füred Art Week (Balatonfüred), INOTA Festival (Várpalota-Inota), Szalmabála koncertek (Balatonalmádi), Északipart Magazin – Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Kft. ügyvezetője jelentette be.