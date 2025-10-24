Világsztárok ügynökei is jelen lesznek az eseményen

A népszerű klubfesztivált a Turbinában, a Gödörben és az Akvárium Klubban rendezik meg

A BuSH idén is a kelet-közép-európai régió legaktuálisabb előadóival tölti meg a színpadokat. A nézők hallhatnak lengyel-kolumbiai baile funkot, ukrán gitárokat, zágrábi deszkás slágereket, éteri elektronikát és a kortárs klubhangzások legjavát, de jön Mexikó fiatal szupersztárja, és szó lesz a nagy fesztiválok, köztük a Sziget jövőjéről is – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Mint írták, olyan zenészek adnak koncertet, akikre már felfigyeltek hazájukban, de a magyar közönség számára újak és izgalmasak. Az idei fesztivál különösen erős lesz elektronikában, és nem csak azért, mert a hazai downtempo kiemelkedő előadója, az Analog Balaton a fő fellépő. Ukrajnából álomszerű ambientet és IDM-et hoz NFNR, Ancestral Vision Prágából érkezik, a Sw@da x Niczos pedig a lengyel-kolumbiai baile funkot mutatja be.



Ljubljanából consule érkezik, és fellép a Middlemist Red gitárosának új zenekara, a fülbemászó, breakbeates/big beates élő elektronikát játszó Cabrio Cat. Lesz továbbá bolgár elektropop (LVA), kijevi elektronika (YUVI), a záró dj-szetten pedig Richie Beige mellett a szintén ukrán Shum:rave dj-kollektíva női tagját hallhatja a közönség. A stíluskavalkád részeként a prágai Sundrinker midwest emóba és shoegaze-be oltott progrockot játszik, az ukrán Zlypni nyers garázsrockot, a bukaresti Kadjavsi melankolikus rockot. A zágrábi IDEM Z-generációs feel-good slágereket játszik, az észt énekes-dalszerző, Alonette a hetvenes évek iránti nosztalgiát hozza.



A BuSH különleges vendége a Grammy-jelölt mexikói sztár, Silvana Estrada, aki a napokban megjelenő új albumával érkezik. A régióban először fellépő énekes-dalszerzőt kiváló hangja és különleges cuatro-játéka teszi különlegessé, a Spotify-on több mint egymillióan hallgatják havonta – emelték ki a közleményben.



A magyar előadók sorában az Analog Balaton mellett fellép a makrohang (poszt-rock), a Nagy Emma Quintet (dzsessz), a Vidal (darkwave és poszt-punk), Jules War (art-pop) és a Swim Swim Naked (elektropop).

Világsztárok ügynökei is jelen lesznek az eseményen

A zenei programok mellett szakmai előadásokkal, workshopokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel készül a fesztivál, megvitatva a globális és helyi aktuális zeneipari trendeket és kérdéseket, kihívásokat.



Eljönnek a BuSH-ra világsztárok ügynökei (Beckie Sudgen és Marlon Burton), akik elmondják, milyen lehetőségeket látnak a közép-kelet-európai régióban. A Borderlands sync-mestere, Leonhard van Voorst arról mesél, hogyan kerülnek zenék a videojátékokba, de szó lesz a showcase fesztiválok világáról, és a zeneipari szereplőknek rendeznek „gyorsrandit” is, amelyen zenei újságírókkal, bookerekkel, kiadóvezetőkkel éd a Fusion fesztivál programszervezőjével lehet beszélgetni.



A Lahmacun rádió az etikus streamingről tart kerekasztal-beszélgetést, a nagy fesztiválok jövőjéről pedig a madridi Mad Cool helyettes igazgatója és a bizonytalan helyzetbe került Sziget fesztivál főszervezője beszélget. A 10. Budapest Showcase Hub a Nemzeti Kulturális Alap és Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával valósul meg.