Karl Jenkins monumentális Requiemjét és Gustav Mahler V. szimfóniájának Adagiettóját adják elő október 31-én



A hangversenyen közreműködik az ELTE Bartók Béla Énekkara Kovács László vezényletével, a szólista Kriszta Kinga szoprán, az Operaház magánénekese, a Requiem gyerekszólistája pedig Takács Ádám, a Magyar Rádió Gyermekkórusának tagja lesz – közölte a zenekar az MTI-vel.



A közlemény szerint Mahler bensőséges szerelmi vallomása és Jenkins spirituális távlatokat nyitó gyászmiséje az élet és halál, a szerelem és elmúlás örök kérdéseit állítják a középpontba.



Gustav Mahler V. szimfóniájának híres Adagiettója szinte önálló életet nyert a zenetörténetben. Az 1901-ben született tételt a zeneszerző Alma Schindler iránti szerelme ihlette, így a mű a tiszta érzelmek és a finom intimitás zenei megfogalmazásaként él a hallgatóban.

Különleges keleti ütősszekció emeli az előadás fényét

A koncert második felében megszólaló Requiem merész szintézist valósít meg, a tradicionális latin gyászmisét japán halotti versek szövegeivel kapcsolja össze.



A kórus, a zenekar és a különleges ütőhangszerek (köztük a taiko és a sakuhacsi) sajátos, multikulturális hangzásvilágot teremtenek. A darab egyszerre idézi fel a liturgikus hagyományokat és a globális zenei nyelv lehetőségeit, így hidat képez múlt és jelen, Kelet és Nyugat között.



Karl Jenkins walesi zeneszerzőt régi barátság fűzi a MÁV Szimfonikus Zenekarhoz. Vezényletével 2011 júniusában tartották Arany János A walesi bárdok című balladájára komponált kantátájának ősbemutatóját a Müpában, ahol 2019-ben ünnepi hangversenyt rendeztek a zeneszerző 75. születésnapja tiszteletére – idézték fel a közleményben.