Haláláról John Digweed is megemlékezett



Megrendítő hírt közvetített a Facebook délután:



„Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább! 🖤” – posztolták Chriss Ronson, azaz Horváth Krisztián oldalára. Azt nem tudni, milyen betegsége volt annak a DJ-nek, aki egyes rajongói szerint a világ egyik legjobb warm up dj-e volt.





A világsztár is méltatta az elhunytat

” Szomorú hírt adott a mai nap” – kezdte a megemlékezést a legendás trance és progresszív house dj, a hazánkban már többször fellépett John Digweed Facebook-oldalán, majd így folytatta: „Igen szeretetre méltó személyiség volt, akit most nagyon soka gyászolnak”, majd arról írt, hogy legutolsó közös fellépésükön is tanúja volt annak, a közönség mennyire szereti azt, amit csinált.

Horváth Krisztiánként indult, Chriss Ronson lett belőle

Az Electronic Beats sem ment el szó nélkül a halála mellett, nekrológjukban kiemelték: a 48 éves korában elhunyt Horváth Krisztiánnak, azaz Chriss-nek elidegeníthetetlen érdemei vannak abban, hogy a progressive house frontján Magyarország is felkerüljön a világtérképre, hiszen ő volt „az egyetlen itthon, aki tehetsége nyomán szerepet kaphatott a műfaj egyik mekkájának számító brit Renaissance klub legendás mixsorozatán, de járt John Digweed rádióműsorában, a Transitionsben is, amit ma már világszerte több mint 15 millió ember hallgat.”



Mint megjegyzik, 1994-ben (tizenhét évesen) indult karrierje során alázatával, szerénységével és egyben elképesztően kifinomult ízlésével nagyon hamar hazai közönségkedvenc lett a műfajban, ráadásul akkor, a kora 2000-es években, amikor a partykultúra kezdett kitörni a falusi diszkók alkoholgőzös tánctereiből.



(Borítókép: Criss Ronson / Facebook)