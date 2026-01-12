Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Elhunyt az egyik legnevesebb magyar dj

chriss ronson
Picture of magyarzene

magyarzene

Haláláról John Digweed is megemlékezett


Megrendítő hírt közvetített a Facebook délután:

„Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt. Emlékét szívünkben örökké hordozzuk tovább! 🖤” – posztolták Chriss Ronson, azaz Horváth Krisztián oldalára. Azt nem tudni, milyen betegsége volt annak a DJ-nek, aki egyes rajongói szerint a világ egyik legjobb warm up dj-e volt.

 



A világsztár is méltatta az elhunytat

” Szomorú hírt adott a mai nap” – kezdte a megemlékezést a legendás trance és progresszív house dj, a hazánkban már többször fellépett John Digweed Facebook-oldalán, majd így folytatta: „Igen szeretetre méltó személyiség volt, akit most nagyon soka gyászolnak”, majd arról írt, hogy legutolsó közös fellépésükön is tanúja volt annak, a közönség mennyire szereti azt, amit csinált.

Horváth Krisztiánként indult, Chriss Ronson lett belőle

Az Electronic Beats sem ment el szó nélkül a halála mellett, nekrológjukban kiemelték: a 48 éves korában elhunyt Horváth Krisztiánnak, azaz Chriss-nek elidegeníthetetlen érdemei vannak abban, hogy a progressive house frontján Magyarország is felkerüljön a világtérképre, hiszen ő volt „az egyetlen itthon, aki tehetsége nyomán szerepet kaphatott a műfaj egyik mekkájának számító brit Renaissance klub legendás mixsorozatán, de járt John Digweed rádióműsorában, a Transitionsben is, amit ma már világszerte több mint 15 millió ember hallgat.”

Mint megjegyzik, 1994-ben (tizenhét évesen) indult karrierje során alázatával, szerénységével és egyben elképesztően kifinomult ízlésével nagyon hamar hazai közönségkedvenc lett a műfajban, ráadásul akkor, a kora 2000-es években, amikor a partykultúra kezdett kitörni a falusi diszkók alkoholgőzös tánctereiből.

(Borítókép: Criss Ronson / Facebook)

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

chriss ronson

Elhunyt az egyik legnevesebb magyar dj

magyarzene 2026-01-12

Haláláról John Digweed is megemlékezett Megrendítő hírt közvetített a Facebook délután: „Kedves Közönség, Tisztelők, Barátok. Megrendülve és mély fájdalommal tudatjuk, hogy Chriss hosszas betegség után a mai napon békésen elaludt.

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu