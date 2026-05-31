Közös zenei élmény kicsikkel és sztárokkal

Libabőr címmel rendeznek nagyszabású koncertet június 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. A Szent Iván-éji hagyományokhoz kapcsolódó rendezvény fellépői között lesz mások mellett Czutor Zoltán, Für Anikó, Gubik Petra, Péterfy Bori, Udvaros Dorottya és Wolf Kati.



A szervezők közleménye szerint Szent Iván éjszakáján a művészek és a közönség egyetlen közös hang lesznek a Sportarénában. A színpadon a népszerű előadók egy hatalmas tűz körül fognak állni, a nézők pedig részei lesznek az estének: együtt énekelnek velük.



Mint írták, a Libabőr című esemény nem hagyományos koncert és nem is klasszikus előadás, inkább egy közös zenei élmény, ahol a jól ismert magyar dalok csaknem tízezer ember hangján szólalnak meg.

Dalszövegek járnak a jegy mellé

A tűz körül ott lesz Czutor Zoltán, Für Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Oláh Gergő, Péterfy Bori, Pintér Tibor, Udvaros Dorottya és Wolf Kati, a fellépőkhöz csatlakozik a SoulAir Gyermekkórus Molnár Mónika kórusvezető közreműködésével. Kiemelték, hogy minden jegyvásárlónak kiküldik a teljes dalszövegcsomagot, hogy fel tudjanak készülni, de a helyszínen is ki lesz vetítve minden dalszöveg.



Szent Iván éjszakája hagyományosan a tűz, a fény és a szerelem ünnepe, de ekkor van az év legrövidebb éjjele is. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mindig mágikus eredettel bírt, a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást, az örömöt, az „együtt lenni jó” érzését jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget – írták.

Borítókép: SoulAir Kórus/Facebook