Az est különlegessége, hogy a műsort a hallgatóság állítja össze

Az együttes közleményében felidézték, hogy a Bogányi Gergely pályája során sokszor bizonyította elköteleződését Chopin művészete iránt: több lemezfelvétel mellett Chopin születésének 200. évfordulója alkalmából két nap alatt tíz koncerten szólaltatta meg a szerző összes zongorára írt művét.



Most pénteken a rendhagyó koncepció nemcsak a hallgatóság bevonását szolgálja, hanem új értelmet ad a koncertélménynek is: „egy közös kaland” – írták a kommünikében.

Már olvasható a program

A választható 90 mű előzetesen megismerhető. A hangversenyteremben az est háziasszonya a jegypozíciókat sorsolja ki, így a közönség tagjai egy számot mondanak be, kiválasztva legkedvesebb Chopin-darabjukat.



