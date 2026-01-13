Bumm – derült égből LGT-aranylemez

Egy disszidálás miatt évtizedek után kapta meg Presser Pici a golden disket



Váratlant posztolt az LGT oszlopos tagja kedd délután: 53 év után végre kézbe vehette a 100 ezer eladott bakelit után járó aranylemezt Presser Gábor. Úgy fogalmazott: „kissé váratlanul ért, hogy kb. 53 évvel a Bummm! című LGT lemez megjelenése után egy fényképen egy, a százezres eladott példányszámot “jutalmazó” Bummm! aranylemezt mutatott nekem Szebényi kollégám”, amit az azóta bezárt Hungaroton tulajdonában lévő Rottenbiller utcai stúdió falán bökte ki, s egyből le is fotózta.



Presser nehezen hitt a szemének, hiszen eddig ő sem tudta, hogy létezik Bummm! aranylemez. Nem véletlenül: ’74 szeptemberében az LGT hazatért a három és fél hónapos amerikai turnéja után, de nem teljesen jó szájízzel, hiszen „Barta Tomi Amerikában maradása okán kitört a balhé, vártuk a fejleményeket. Elsőnek az összes Bummm! albumot visszavonták a boltokból. Amikor ezzel kész voltak, szépen be is zúzták mindet.”

Amit az elődök elrontottak, azt az utódok helyrehozták

„Mi meg” – folytatta posztját Presser – „noha már rég túl voltunk a 100.000-ik eladott példányon – persze nem kaphattunk aranylemezt”, azon egyszerű oknál fogva, hogy a disszidált Barta is ott volt a híres – Kemény György-féle – lemezborítón. És a kommunista államhatolm ha már Bartát nem tudták büntetni, a visszajött LGT-tagok legalább kéznél voltak.



Ezért volt meglepetés számára, amikor kiderült, hogy létezett mégis egy aranylemez. És végül a mai Hungaroton egyik munkatársa közbenjárásra végül eljutott az aranylemez Presser Picihez.

A Magyer Zene szerkesztősége is köszöni a Hungarotonnak, hogy ezt a magyar zenetörténeti ritkaságot megosztotta a közzel és főleg Presser Picivel!