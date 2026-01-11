Gyerek- és felnőtt zene is lesz



Januártól a nyár kezdetéig minden szombaton és vasárnap bábelőadásokkal, rajzfilmekkel és koncertekkel várja a közönséget a Puskin Kuckó, a Budapest Film családi programsorozata a fővárosi Puskin moziban.



A Budapest Film Zrt. MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Gryllus Vilmos egy dupla Maszkabál-koncertet ad a gyerekeknek januárban, a Rutkai Bori Bandával pedig februárban a Pizsamátor című album tízéves, jubileumi koncertjén találkozhat a közönség. A Hab a tortán! sorozatban ezúttal Matricás Laci és a nagy zenebona történetét keltik életre a színpadon március 22-én.

Filmvetítések mellett bábszínház is lesz

A Puskin Kuckóban a Fabula és a Nefelejcs Bábszínház három-három kalandos történettel várja a gyerekeket, míg az Ametist Bábszínház egy zenés bábelőadással, A rút kiskacsa meséjével készül, amelyet februárban láthat a közönség.



A Nefelejcs Bábszínház januárban a Kippkopp a hóban, februárban a Boribon cicája, áprilisban a Boribon autózik című produkciót mutatja be. A Fabula Bábszínház márciusban a Vuk, áprilisban a Mazsola és a Mazsola és Tádé című előadását játssza.

Mint kiemelik, a Legkisebbek mozija sem marad el: januártól 28 filmmel várja a gyerekeket olyan klasszikusokkal, mint Süsü, a sárkány, a Vuk, a Vízipók-csodapók – A mozifilm, a Lúdas Matyi, továbbá kortárs animációs filmekkel is, mint a Sarkvidéki varázslat, az Ernest és Célestine: A dallamok útján és a Robotálmok. Természetfilmeket is műsorra tűznek, köztük a Hegyizene és A tölgy – Az erdő szíve is látható lesz.