Immár tizenkettedik alkalommal töltik meg Dunaharaszti utcáit élményekkel

A belépőmentes összművészeti fesztivál hat helyszínen, több mint két tucat produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig, köztük a Vad Fruttik és Lovasi András fellépésével.



Az idei fellépők között lesz a Vad Fruttik és „Egy az egyben… csak maga” című estjével érkező Lovasi András mellett többek között a Mini – Kell a barátság, a Lead Zeppelin, a Tim Honks, Grasa és Hazetomika, a Zsiványjazz, valamint a CocKlers. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára – közölték a szervezők az MTI-vel.

Alanyi jogon jár a művészet

A közleményben kiemelték: a Vagabond Korzó kizárólag támogatók, szponzorok, civilek és segítők önzetlen összefogásának köszönhetően valósul meg. Idén több mint 120 helyről érkezik támogatás a fesztivál mögé. A rendezvény alapító gondolata változatlan: a művészet alanyi jogon jár mindenkinek.



A zenei produkciók mellett számos egyéb művészeti élmény várja a látogatókat: Vizsolyi János szobrászművész különleges „fémleheletei”, osonó fotók, kerítésgalériák, tánc, mozgásművészet és gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé az élményt.



