Az új név augusztus 8-án lesz a Sziget fő fellépője

A szervezők a csere kapcsán az MTI-vel azt közölték: Kid Cudi a hiphop és R&B-kultúra egyik legérdekesebb jelensége, egyfajta zenei divatdiktátor. 2008-ban robbant be, és debütáló albumával, a Man on the Moon: The End of Day című anyaggal gyorsan felkapaszkodott a Billboard listák élére.



A most 41 éves előadó eddigi pályafutása során tíz sikeres albumot adott ki, ezek összesen több mint 22 millió eladott példányban fogytak világszerte.

Akár új dalok is felcsendülhetnek

Kapott két Grammy-t is, mindkettőt 2012-ben az All of the Lights című dalért, amelyet Kanye Westtel, Rihannával és Fergie-vel közösen rögzített. A legfrissebb hírek szerint Cudi új albumon dolgozik, ennek első kislemeze Neverland címmel jelent meg idén májusban.



Kid Cudi polgári neve Scott Ramon Seguro Mescudi, ami azért érdekes, mert nagy rajongója, Travis Scott az előtte való tisztelgésként vette fel a Scott művésznevet.