A cél a tisztább és organikusabb zenepiac

A mesterséges intelligencia által generált felvételek kiszűrése érdekében megállapodást kötött az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a Deezer globális zeneszolgáltatóval.



A megállapodás az AI Detection Solution elnevezésű alkalmazás használati jogának megvásárlásáról szól, célja az emberi közreműködés nélkül létrehozott felvételek kiszűrése, ezáltal a jogdíjak arányosabb felosztása. Ezzel a lépéssel az EJI a magyar közös jogkezelő egyesületek közül elsőként képessé vált arra, hogy megállapítsa a generatív MI jelenlétét a nyilvánosság számára elérhetővé tett felvételekben – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, az EJI kizárólag az emberi előadóművészi teljesítményeket védi és nem fizet jogdíjat olyan felvétel után, amelyet teljes egészében generatív mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre. Ennek az elvnek a gyakorlását eddig jelentős mértékben megnehezítette az MI jelenlétének felismerése. A Deezer platformjára naponta több mint 60 ezer emberi közreműködés nélkül generált felvétel érkezik, ami napi tartalombővülésüknek mintegy 39 százalékának felel meg.

Árt és segít is az MI

A kommüniké kiemelte: ezek kiszűrésére alkalmas a Deezer technológiája. A csúcstechnológiát alkalmazó eszköz automatikusan felismeri és megjelöli a mesterséges intelligenciával generált felvételeket, ezzel növeli az átláthatóságot a zenei piac valamennyi szereplője számára. „Az EJI és a Deezer egyetért abban, hogy az MI pozitív hatással lehet a zenealkotásra és -fogyasztásra, de használatát felelősségteljesen és körültekintően kell végezni a zenészek jogainak és bevételeinek védelme érdekében”.



„Aktívan dolgozunk azokon a megoldásokon, amelyek védelmet nyújtanak a művészeknek a gépekkel való vetélkedés során és ehhez feltétlenül szükséges a 100 százalékban mesterséges intelligenciával készült hangfelvételek kiszűrése. Ez azonban önmagában nem elég, mivel már az MI betanítását is csak az előadók engedélyével és díjazásuk mellett lenne szabad engedélyezni” – idézte a közlemény Tomori Pált, az EJI igazgatóját.



Alexis Lanternier, a Deezer vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a zene emberi alkotás, és a zenészek megfelelő védelmet érdemelnek. „Az elmúlt években kifejlesztettük az iparág legfejlettebb MI-detektáló technológiáját, amelyet mára a teljes zenei ökoszisztéma számára elérhetővé tettünk”.



A közlemény kitért arra, hogy az EJI és a Deezer csaknem egy évtizede dolgozik együtt az átlátható, a felek érdekeit kölcsönösen figyelembe vevő online zenei piac megteremtésén.