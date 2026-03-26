Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

EJI–Deezer együttműködés az MI által generált felvételek kiszűréséért

carson coma pandora manuel
Picture of magyarzene

magyarzene

A cél a tisztább és organikusabb zenepiac

A mesterséges intelligencia által generált felvételek kiszűrése érdekében megállapodást kötött az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a Deezer globális zeneszolgáltatóval.

A megállapodás az AI Detection Solution elnevezésű alkalmazás használati jogának megvásárlásáról szól, célja az emberi közreműködés nélkül létrehozott felvételek kiszűrése, ezáltal a jogdíjak arányosabb felosztása. Ezzel a lépéssel az EJI a magyar közös jogkezelő egyesületek közül elsőként képessé vált arra, hogy megállapítsa a generatív MI jelenlétét a nyilvánosság számára elérhetővé tett felvételekben – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, az EJI kizárólag az emberi előadóművészi teljesítményeket védi és nem fizet jogdíjat olyan felvétel után, amelyet teljes egészében generatív mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre. Ennek az elvnek a gyakorlását eddig jelentős mértékben megnehezítette az MI jelenlétének felismerése. A Deezer platformjára naponta több mint 60 ezer emberi közreműködés nélkül generált felvétel érkezik, ami napi tartalombővülésüknek mintegy 39 százalékának felel meg.

Árt és segít is az MI

A kommüniké kiemelte: ezek kiszűrésére alkalmas a Deezer technológiája. A csúcstechnológiát alkalmazó eszköz automatikusan felismeri és megjelöli a mesterséges intelligenciával generált felvételeket, ezzel növeli az átláthatóságot a zenei piac valamennyi szereplője számára. „Az EJI és a Deezer egyetért abban, hogy az MI pozitív hatással lehet a zenealkotásra és -fogyasztásra, de használatát felelősségteljesen és körültekintően kell végezni a zenészek jogainak és bevételeinek védelme érdekében”.

„Aktívan dolgozunk azokon a megoldásokon, amelyek védelmet nyújtanak a művészeknek a gépekkel való vetélkedés során és ehhez feltétlenül szükséges a 100 százalékban mesterséges intelligenciával készült hangfelvételek kiszűrése. Ez azonban önmagában nem elég, mivel már az MI betanítását is csak az előadók engedélyével és díjazásuk mellett lenne szabad engedélyezni” – idézte a közlemény Tomori Pált, az EJI igazgatóját.

Alexis Lanternier, a Deezer vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a zene emberi alkotás, és a zenészek megfelelő védelmet érdemelnek. „Az elmúlt években kifejlesztettük az iparág legfejlettebb MI-detektáló technológiáját, amelyet mára a teljes zenei ökoszisztéma számára elérhetővé tettünk”.

A közlemény kitért arra, hogy az EJI és a Deezer csaknem egy évtizede dolgozik együtt az átlátható, a felek érdekeit kölcsönösen figyelembe vevő online zenei piac megteremtésén.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu