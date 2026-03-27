Hagyományos húsvéti hangversennyel indul az V. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál

Számos program ingyenes lesz

A már hagyománnyá vált Húsvéti hangversennyel veszi kezdetét az egyetem díszaulájában jövő hétfőn az V. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, amelyen május 29-ig egy több mint húsz eseményt felvonultató összművészeti programsorozatot ígérnek a szervezők.

A május végéig tartó rendezvénysorozat fő helyszíne a Zenepalota lesz, de koncerteket tartanak a Balázs Győző református templomban, a Nyilas Misi Közösségi Házban, a Művészetek Házában és a Miskolci Akadémiai Bizottság dísztermében is. A rendezvény számos programja ingyenes lesz, a belépődíjas előadásokra pedig 1500-2000 forintos áron válthatók jegyek online vagy a helyszínen – olvasható az egyetem holnapján.

Jubileumi fellépések is lesznek a programban

A klasszikus zongora- és gitárestek mellett jubileumi koncertek – köztük a Reményi Ede Kamarazenekar negyvenötödik és az Anima Vonósnégyes huszonötödik évfordulója – is lesznek, de a fesztivál idején nemzetközi gitárversenyt is rendeznek. A megmérettetésre hét országból érkeznek a versenyzők Miskolcra, a díjazottakat egy gálahangversenyen ismerheti meg a közönség.

A rendezvénysorozaton a látogatók „a barokk régizenétől a Broadway világán át” egészen a tizedik születésnapját ünneplő JazzInside Band fellépéséig válogathatnak. A fesztivál május 29-én a Zeneművészeti Kar növendékeinek Miskolci Szimfonikus Zenekarral közös zárókoncertjével ér véget.

A rendezvény részletes programja és a jegyvásárlási lehetőség az egyetem honlapján érhető el.

(MTI)

(Borítóképünk illusztráció)

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu