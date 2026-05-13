Egy örök kívülálló emléket kap



Emlékkoncertet rendeznek a száz éve született Bacsik Elek emlékére május 23-án az Opus Jazz Klubban. A hazánkban kevéssé ismert, de a hatvanas években Európa-szerte ünnepelt gitáros-hegedűs felvételeit Halper László és zenésztársai idézik meg. A Bacsik 100 című esten Halper László (gitár), Horváth Plutó József (basszusgitár), Lakatos Pecek András (dob), valamint vendégként Roby Lakatos (hegedű), Juhász Gábor (gitár) és Fehér Márió Fábió (gitár) lép színpadra.



„Bacsik Elek a második világháború előtti cigányzenész generációba született bele, édesapja nagyszerű brácsás volt, aki mentális problémákkal küszködött, szegénységben éltek. Elek a negyvenes években az elsők között volt, akik Magyarországon dzsesszt játszottak, még ha az akkoriban kevésbé is vált el a szórakoztató zenétől” – mondta Halper László, a kiváló dzsesszgitáros, a koncert összeállítója az MTI-nek.



Mint megjegyezte, a hazai dzsessz kialakulására komoly hatást gyakoroltak az itthon is moziba került amerikai filmek kísérőzenéi, sokkal nagyobbat, mint a nyugat-európai roma dzsessz, amelynek Django Reinhardt volt meghatározó alakja. Bacsik Elek gitárjátéka számos negyvenes évekbeli rádiófelvételen hallható, majd a körülmények úgy hozták, hogy 1948-ban egy külföldi szerződés kapcsán Libanonban ragadt, és ezután már nem is tért vissza Magyarországra. Ekkor kezdődött a zenész vándorlása a világban.



Bacsik nemcsak gitáron, hanem szinte minden hangszeren remekül játszott, emellett gyorsan megtanult bármilyen nyelven beszélni, így nem okozott gondot számára a boldogulás. Libanon után hosszabb-rövidebb ideig dolgozott Spanyolországban és Portugáliában, Olaszországban a rock and roll helyi híressége, Renato Carosone zenekarában gitározott. 1959-ben pedig Franciaországba került, ahol amerikai dzsessz zenészekkel lépett fel klubokban, és idővel a sanzonipar fontos szereplőjévé, televízió- és rádióműsorok közreműködőjévé vált.

Ami Európában sikerült, az az óceán túlpartján nem

Franciaországban két szólólemeze jelent meg (The Electric Guitar of the Eclectic Elek Bacsik – 1962; Guitar Conceptions – 1963), Serge Gainsbourg, a francia könnyűzene ikonja dzsesszlemezt készített vele, de játszott mások mellett Dizzy Gillespie-vel, Jeanne Moreau-val és Michel Legrand-nal is.



„Európa-szerte ismert gitáros lett, de Amerikába vágyott, hogy a dzsessz hazáját is meghódítsa. Elsősorban a virtuóz, nagy tempójú bebop stílus, a szaxofonos Charlie Parker játéka fogta meg, és 1965-ben a tengerentúlra távozott, ahol már inkább dzsesszhegedűsként dolgozott. Felvételein a roma zenészekre jellemző, szép dallamokra való ösztönös törekvés mellett a magyaros kultúrvilág is fel-felcsillan” – fogalmazott Halper László.



Amerikában csalódnia kellett: bár megjelent még két szólóalbuma (I Love You – 1974; Bird and Dizzy – A Musical Tribute – 1975) és néhány más lemezen is hallható a játéka, kívülálló maradt. Hangszeres tudása, megbízhatósága lehetővé tette, hogy a zenélésből meg tudjon élni, de nem kapott megfelelő támogatást, menedzselést.



Hosszú éveken át, 1967-től 1990-ig dolgozott Las Vegasban, ahol fellépett Tony Bennettel, Wayne Newtonnal, Tommy Vig magyar-amerikai vibrafonos-dobossal. Sőt Elvis Presley-vel: az őt kísérő nagyzenekar tagjaként 1969-ben és 1972-ben egy-egy hónapot töltött el mint gitáros, hegedűs és bőgős. Quincy Jones filmzenék rögzítésére hívta és dolgozott cigányzenészként is magyar éttermekben; utolsó éveiben Kanadában próbálkozott. 1993-ban hunyt el Illinois államban.



A május 23-i emlékkoncertért felelős Halper László elmondta az MTI-nek, hogy dédnagymamája együtt szervezett cigány bálokat Pócsi Liszkával, Bacsik Elek édesanyjával a harmincas években. Halper két nagybátyja, a cimbalmos Mágó Béla és a prímás Mágó Károly együtt zenélt Bacsik Elekkel, és gyerekkorában rengeteg sztorit meséltek neki róla, ezeket később rögzítette is a kor tanúival, a már idős zenészekkel, és 2002-től a Rádió C-n futott zenei műsorsorozatában bemutatta, majd a Zenészlegendák című könyvében leírta. „Bacsik felvételeit a dzsessz tanszakon hallottam először, amikor a dzsessztörténet tanárunk, Friedrich Károly lejátszotta őket, és ez engem teljesen lenyűgözött”.



Halper László kitért arra, hogy a hazai dzsessz színtér kimagasló előadói lépnek színpadra az Opus Jazz Clubban, és Bacsik mind a négy szólólemezéről fognak előadni számokat, közöttük lesz például a Night in Tunisia és a Parker’s Mood. Ezek dzsessz sztenderdek; egyetlen saját szerzeményét, a La saison des pluies-t (Esős évszak), amelyet 1962-ben írt Serge Gainsbourg-ral, a világhírű Roby Lakatos fogja elhegedülni, aki korábban lemezre is rögzítette azt.



Halper László kiemelte: az emlékkoncerten az ismert zenészek mellett a fiatal generáció képviseletében Fehér Márió Fábió, az I. Babos Gitárverseny győztese fog játszani. „A számok között mesélek kicsik Bacsik életéről” – mondta Halper László az MTI-nek.



Bacsik Elekről eddig két könyv jelent meg magyarul: Simon Géza Gábor Esős évszak címmel 2016-ban, Pál Nagy Balázs, a zenész legjelentősebb hazai kutatója pedig 2021-ben Bacsik Elek – Budapesttől East Dundee-ig címmel publikált kötetet az életéről. Civil kezdeményezés indult annak érdekében, hogy Bacsik Elek szülőháza, a IX. kerület Mátyás utca 11. falán emléktáblát állítsanak tiszteletére.