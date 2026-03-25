Összesen hét városban várják a versenyzőket határon innen és túl

A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest ismét útnak indítja a fiatal tehetségeket inspiráló országjáró programját hegedűsök és csellisták számára 6 éves kortól 16 éves korig két korcsoportban – áll a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Mint írják, a legendás tanáregyéniségről, Halász Ferencről elnevezett tehetségkutató nemcsak egy egyszerű verseny, hanem egyszerre fókuszál a fiatal zenészekre és tanáraikra. Célja, hogy kiemelje a tehetségeket, lehetőséget adva arra, hogy fejlődésüket későbbi versenyeken, mesterkurzusokon és koncerteken is figyelemmel kísérjék a FAB keretein belül.



A program idén tavasszal ismét ellátogat az ország több városába, majd ősszel a határon túlra is. A sorozat március 28-án indul Budapesten, majd Szombathely, Győr, Szeged, Kaposvár és Miskolc következik, a csíkszeredai alkalom szeptemberben várható. A jelentkezés ingyenes, a határidő minden helyszínen a tehetségkutató időpontja előtti 10. nap. Minden esemény nyilvános és díjtalanul látogatható az érdeklődők számára.



A Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutatón ezúttal is két korcsoportban várják a jelentkezőket mindkét hangszer esetében: 6 és 11 éves, valamint 12 és 16 éves kor között. A 3-5 fős utazó zsűri tagjai a Zeneakadémia, illetve a budapesti konzervatóriumok elismert tanárai, a részvevőket pedig díjakkal és különdíjakkal ismerik el, ahogy a tanárok munkáját is különdíjakkal jutalmazzák. Minden FAB verseny mesterkurzus és pedagógus-továbbképzés is egyben, ahol a tudásátadásnak pályát, sorsot meghatározó szerepe lehet – hangsúlyozzák a közleményben.

A legkisebbek között keresik a legjobbakat

Kokas Katalint és Kelemen Barnabást idézik, akik kiemelték: a Fesztivál Akadémia célja az idén is az, hogy inspirálják, segítsék a gyerekeket a tanáraikkal együtt, hogy felfedezzék a tehetségeket, és figyelemmel kísérjék fejlődésüket a további versenyeken, mesterkurzusokon, amelyek versenyanyaga egymásra épül. Kiemelték: Halász Ferenc szellemiségét őrizve a verseny utazik az országban, ideje alatt pedig különböző szakmai eseményeket, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket és közös zenéléseket is szerveznek a különböző helyszíneken. „A Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutatóval igazi feltöltődést szeretnénk nyújtani mind a versenyző gyermekek, mind pedig az ő zenei fejlődésük, életük szempontjából meghatározó munkát végző kollégák számára”

– idézik a közleményben a művészházaspárt.



A FAB által kialakított versenyrendszer keretében korosztályonként egyre nagyobb versenyanyaggal mérhetik össze tudásukat a résztvevő gyerekek, fiatalok. A három verseny egymásra épül: a Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató a legkisebbeknek szól, 6 éves kortól. Ezt követi a Hubay Jenő Nemzetközi Hegedűverseny, amely kilenc közép-kelet-európai ország versenye 9 éves kortól 22 éves korig. Ennek döntősei automatikusan meghívást kapnak a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny három fordulós nagy versenyanyaggal bíró megmérettetésére, amely a világ minden pontjáról fogadja a versenyzőket.



A 4. Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató eseményeire a következő helyszíneken várják a jelentkezőket és a hallgatóságot: március 28-án Budapesten (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium), április 18-án Szombathelyen (Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum), április 25-én Győrben (Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium), május 12-én Szegeden (Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola), május 13-án Kaposváron (Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola), június 6-án Miskolcon (Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium) és szeptemberben Csíkszeredán.



A jelentkezés feltételeiről és a repertoárról a https://fesztivalakademia.hu/halasz-ferenc-orszagjaro-tehetsegkutato/ weboldalon lehet tájékozódni.