Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Május végén muzsikál az erdő

23. alkalommal rendezik meg a klasszikus zene és a természet találkozásának örömét

Muzsikál az erdő a Hírös városban címmel május 16-án a kecskeméti Nyíri erdőben, május 17-én pedig Lakitelek-Tőserdőn várják a közönséget – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Muzsikál az Erdő Alapítvány tájékoztatása szerint május 16-án, szombaton a Nyíri erdőben, a Vackor Vár Erdei Iskola területén a gyermekeket kézműves foglalkozások, akvarellfestés, a Kecskeméti Vadaskert interaktív állatbemutatója, kencekészítés, fafaragás, ölbeli játékok, valamint az Illaberek Bábszínház előadása várja.

Az érdeklődők megnézhetik az 1848-49-es múzeum és a Muzsikál az erdő 2025-ös fotó- és gyerekrajz-pályázatára érkezett alkotásokból, képekből válogatott kiállítást is.
Az erdei élménysétát Andrési Dániel és Szabó Lajos erdőmérnökök vezetik, a témák között lesz az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben, a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás is. Az érdeklődők megismerhetik, bejárhatják a lombkorona tanösvényt is Piszó László erdőpedagógus vezetésével.

A millenniumi hársfakör és a szilfakör ezen a napon erdei rendezvényterekké alakul át. Itt lesznek a Kecskeméti Szimfonikusok Hollókői Huba vezetésével, valamint Bolba Éva és zenészbarátai, de bemutatkoznak a kecskeméti Kodály Iskola növendékei is. Másnap, május 17-én, vasárnap a programok Lakitelek-Tőserdőn folytatódnak. A családokat kézműves és műhelyfoglalkozásokkal várják, de vendég lesz a Kackiás Folkszínház is.

A szakvezetéses erdei séta során az erdei életközösségről, a fenntarthatóságról tudhatnak meg sok hasznos és érdekes információt az érdeklődők az élményséta vezetőjétől, Szabó Lajos erdőmérnöktől. A természetvédelmi értékek felfedezését pedig Bártol István természetvédelmi őr segíti majd.

Akusztika, citera és énekhang

Zenei programként bemutatkoznak a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékei és a Boróka Citerazenekar tagjai. Később a Duo VoCellino különleges dallamait hallgathatják meg a helyszínre látogatók énekhangon, hegedűn, illetve csellón Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus előadásában. A napot Olasz Csaba és Németh Zsolt akusztikus koncertje zárja.

Mint írják, a Muzsikál az erdő a Hírös városban rendezvény összefogás, együttműködés eredményeként jöhet létre, ezt jelképezi az erdei koncerthelyszíneken felállított Összetartás dombormű, Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása.

A Muzsikál az erdő rendezvénysorozat létrehozásának 23. évfordulóját ünnepli idén. Fennállása alatt fő célja nem változott: az erdő és a zene, a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. A tájékoztatás szerint idén is három térségben jelentkezik a programsorozat, hiszen június végén, július elején rendezik meg a Muzsikál az erdő – Mátrai Művészeti Napokat, majd a programsorozatot a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében zárja szeptember végén.

További részletek a www.uj.muzsikalazerdo.hu oldalon olvashatók.

