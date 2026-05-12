Jazz, DJ-k, Danubia Zenekar, pop és rock és opera – mindez szeptember 6-ig

A Margitszigeti Színház idén is egyedülálló programkínálattal készül, amely értéket, élményt és nemzetközi színvonalú művészetet kínál a nézőknek – hangsúlyozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója az évadot bemutató keddi sajtótájékoztatón. A május 16. és szeptember 6. között zajló szezon nyitóeseménye a Vasovski Symphonic koncertje lesz, amely DJ-szettel, élő hangszerekkel, énekkel, világslágerekkel és lézershow-val várja a közönséget. A koncert sztárvendége Lengyel Johanna énekes lesz.



Bán Teodóra ismertetése szerint pünkösdkor, május 22. és 25. között harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált a Magyar Jazz Szövetséggel közösen. A nemzetközi fellépők között szerepel Mario Biondi olasz énekes, aki európai turnéja keretében érkezik Budapestre, valamint Kurt Elling kétszeres Grammy-díjas amerikai jazzénekes is koncertet ad. A hazai előadók közül fellép a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország borvidékeiről érkező pincészetek kínálják boraikat – mutatott rá Bán Teodóra.



Gyermeknap alkalmából, május 30-án a Disney Az oroszlánkirály című filmjét vetítik élő zenekari kísérettel. A produkcióban a Danubia Zenekar működik közre Stefan Geiger vezényletével.



Az idei évadban négy operaelőadás is helyet kapott. Június 25-én és 26-án a Parasztbecsület és a Bajazzók című operák hangzanak el a Budapest Filharmóniai Társaság Zenekara és a Debreceni Kodály Kórus közreműködésével, Jankó Zsolt vezényletével. Július 23-án és 25-én Verdi A trubadúr című operáját mutatják be Yusif Eyvazov és Marina Rebeka főszereplésével, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar közreműködésével. Augusztusban visszatér a színpadra Verdi Nabucco című operája is Kálmándy Mihály, Riccardo Gatto, Palerdi András és Boross Csilla közreműködésével.

Wolf, Szulák és Caramel közösen is fellépnek

A musicalprodukciók között szerepel az Anna Karenina július 3-i és 4-i előadása a Győri Nemzeti Színház társulatával, valamint a Wonderland című musical, amely az Alice Csodaországban világát idézi meg a Magyar Színház előadásában július 31-én és augusztus elsején. Szeptember 6-án A kör – Edda musical zárja az évadot. Az operettkedvelők július 17-én Ábrahám Pál Viktória című művét láthatják a Vörösmarty Színház előadásában Haraszti Elvíra, Dolhai Attila és Trokán Péter közreműködésével.



A Nemzeti Filharmonikus Zenekar június 4-én ad koncertet a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Cziffra Fesztivál részeként, Balázs János zongoraművész és Bácsy-Schwartz Zoltán hegedűművész közreműködésével, Vashegyi György vezényletével. Bán Teodóra a táncprogramok közül a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyú című előadását emelte ki, amelyet augusztus 26-án láthat a közönség.



A könnyűzenei programok között szerepel Szulák Andrea önálló koncertje, amelyen részt vesz Veréb Tamás, Wolf Kati és Molnár Ferenc Caramel, utóbbi egészestés is koncertet ad a Margitszigeten. Fellép a 100 Tagú Cigányzenekar, Szikora Róbert és a Budapest Bár is. Emellett Bach Kata vezetésével három alkalommal irodalmi sétákat is szerveznek a Margitszigeten.



