3…2…1… Ó az a lány

„Ó az a lány,

ó az a szempár,

csak nézem némán,

beléd estem tudom már.

Ő aki kell,

nekem csak ő kell,

megfojt az érzés,

ha holnap nem jön el.

Nem jellemző, hogy idézek egy dal szövegből és bevallom ezt sem elsősorban a szöveg miatt teszem; a refrén dallama, ritmusa az ami igazán tapasztja. Higgyétek el, első hallás után ti is kívülről fogjátok fújni. A Véletlencorptól megszokott pörgés, de ha átjön, azért többekben felidézhet szomorúbb érzéseket, míg másokban meg egy igazán kellemes emléket. (Ha nem az már nem a zenekaron múlik, de akkor is élvezzétek a zenét!) Elárulok egy titkot is: a klipben felbukkan a magyar Santana 🙂

Ja, a képfelvételek Hajdúszoboszlón, a Rock Cafe -ban készültek ahol a zenekar egyre többször felbukkan. Ím a klip:

youtube.com/watch?v=yOlwF9I7Bss

Ha élőben is hallgatnátok a fiúkat:

Tájak, házak, ízek fesztivál Berettyóújfalu 16:30

(Ui.: A klipben szereplő szép lányokról direkt nem tettem ide képet!)