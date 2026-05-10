Ez lesz az idei évad nyitánya

Június 27-én rendezik a Szegedi Szimfonikus Zenekar hagyományos Ajándékkoncertjét a Szegedi Szabadtéri Játékokon – tájékoztatta Kertész Lilla, a fesztivál sajtóreferense pénteken az MTI-t.



A közlemény szerint a Szegedi Szimfonikus Zenekar Ajándékkoncertjével kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri programsorozata: a hangverseny egy héttel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes ősbemutatója előtt, június 27-én szombaton szolgál majd a 2026-os évad hivatalos nyitányaként.



A nagyszabású szimfonikus koncert kapcsolódik majd a 95 éves fennállását ünneplő fesztivál jubileumi szezonjának további eseményeihez. A Szegedi Szimfonikus Zenekar mint Szeged város komolyzenei életének legfontosabb szereplője természetesen ezer szállal kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz és a Szabadtéri Játékokhoz – már megalakulásától fogva. Jelenlegi formáját, intézményi önállóságát az együttes Vaszy Viktornak köszönheti, aki a fesztivál újraindulásánál is bábáskodott, kőszínházi és szabadtéris zeneigazgatóként is jelentősen hozzájárult a művészeti intézmények máig tartó, gyümölcsöző kapcsolatához.

Közös múltidézés a szegedi szimfonikusokkal

A Szegedi Szabadtéri Játékok 95 esztendős története során a Dóm téri színpadon játszott előadások jelentős része zenés produkció volt. Az operák, operettek, balettek és musicalek mellé 2003-ban csatlakozott az azóta hagyománnyá vált Ajándékkoncert, amelynek idei alkalmával a fesztivál minden nyáron visszatérő fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar egyfajta közös múltidézésre vállalkozik.



A június 27-i hangverseny műsorát az elmúlt évtizedek során legtöbbet játszott művek népszerű részleteiből állította össze a zenekar, de az est karmestere, Gyüdi Sándor néhány, a jubileumi alkalomhoz kapcsolódó különlegességről is gondoskodik.



A koncertre a szegediek belépőt igényelhet a fesztivál jegyirodájában és páros belépőt kaphat a Szegedi Nemzeti Színház 2026/27-es évadának első ötven bérletvásárlója is.