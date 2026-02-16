És már idén március 15-én!

Szakcsi Lakatos Béla-díj néven új miniszteri középdíjat hozott létre a kiemelkedő jazz előadóművészek díjazására – jelentette be a Facebook-oldalán a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár hétfőn.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a kulturális ágazat elismeréseinek sorát bővítve, ezáltal egy újabb lépést tehettünk a magyar jazz előadóművészeti szcéna és a műfaj támogatása érdekében” – közölte Novák Irén.

Ez lesz a legmagasabb jazz-díj

A díj átadására először 2026. március 15-e alkalmából kerül sor, a jazz területén kivételes teljesítményt nyújtó két művész részére – ismertette. Mint írta, a jelölések benyújtása a miniszteri középdíjakra történő felterjesztésnek megfelelő módon történhet.



A kezdeményezések benyújtásának határideje február 20. – olvasható a bejegyzésben.



