Az idén 60 éves albumot teljes egészében eljátssza a Bits

Az esemény rangját emeli, hogy idén is Klaus Voormann vállalta a találkozó fővédnökségét. A Grammy-díjas német művész nem csupán a Beatles közeli barátja volt egészen 1960-tól, a hamburgi évektől kezdve, hanem ő tervezte az 1966-ban kiadott Revolver című lemez ikonikus borítóját is, emellett a Beatles-tagok számos szólóalbumán játszott basszusgitárosként – közölték a szervezők az MTI-vel.



A pszichedelikus elemekkel teli, rendkívül innovatív Revolver című Beatles-albumon olyan ismert slágerek szerepelnek, mint a Taxman; az Eleanor Rigby; az I’m Only Sleeping; a Here, There and Everywhere; a Yellow Submarine; a Good Day Sunshine; a Doctor Robert; az I Want to Tell You; vagy a Tomorrow Never Knows. A hazai Beatles-rajongók 2016-tól minden évben töretlen lelkesedéssel gyűlnek össze a Kobuci Kertben.

Az első női Beatles-tribute énekes is fellép

Idén a szervezők meglepetéssel készülnek: tíz évvel az indulás után egy eddig sohasem látott, különleges produkció mutatkozik be, amely – mint írták – a nap egyik legizgalmasabb színfoltjának ígérkezik. A programot színesíti az ígéretes fiatal tehetség, Sárközi Dina fellépése is. Ő egyedi, szóló produkcióval érkezik, és bár pályája elején jár, ő az első női vendégművész a találkozó történetében, így friss energiát hoz a rendezvény megszokott menetébe.



A nap folyamán a rajongók idén is próbára tehetik tudásukat a népszerű Beatles-kvízen, ahol a legtalpraesettebb Beatles-rajongók nyereményekben részesülnek.