Könnyűzenével bővít a Margitszigeti Színház

Dés, Caramel, Irie Maffia – nem csak a musical fogja jelenteni a zenei élményt a szigeten!

Csaknem negyven színpadi programmal várja a közönséget 2022-ben a Margitszigeti Színház, amelynek programjában mások mellett olyan nemzetközi és magyar sztárok lépnek fel, mint Aida Garifullina, a Béjart Ballet, a Pink Martini, Caramel és Dés László.



Kiváló évet zár idén a Margitszigeti Színház – mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Bán Teodóra, a teátrum ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője, emlékeztetve arra is: a világjárvány miatt most különösen fontos szerep jutott a nyári színházaknak, így a Margitszigeti Színháznak is.



Bán Teodóra elmondása szerint a 2022-es évadot elő- és utószezonnal hosszabbították meg, így május közepétől szeptember végéig csaknem 40 előadáson mintegy 120 ezer embert tud befogadni a teátrum 3000 férőhelyes nézőtere.



A Margitszigeti Színház jövőre két operát tűz műsorra: Giacomo Puccini legnépszerűbb művét, a Toscát az olasz Francesco Melivel és Sümegi Eszterrel a színpadon, augusztusban pedig Giuseppe Verdi Attila című operáját Bretz Gáborral a címszerepben, akinek partnere a New York-i Metropolitan csillaga, az olasz Maria Agresta lesz.



Önálló áriaestet ad az egyik legkeresettebb operai szoprán, Aida Garifullina, és visszatér a Margitszigeti Színház színpadára a Béjart Ballet Lausanne, amely itt tartja meg Wien, Wien, nur du allein című előadásának világpremierjét – emelte ki az ügyvezető igazgató. A musicalek kedvelőit a Jókai Mór regénye nyomán született, Kőszívű – A Baradlay-legenda című produkció, valamint egy klasszikus, az Elisabeth várja.



Bán Teodóra a könnyűzenei előadásokról szólva kiemelte az Irie Maffia, Caramel és Dés László fellépését, de a Magashegyu underground is különleges pordukcióval vár mindenkit május végén…

A színpadi produkciók mellett más típusú programok is várják a látogatókat: a Víztorony például nemcsak kilátóként, de kiállítóhelyként is üzemel, ahol elsősorban fiatal képző- és fotóművészek kapnak bemutatkozási lehetőséget – közölte az ügyvezető igazgató.

