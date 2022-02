Dekadens bulival ünnepel a Decadancer

U2-tribute banda is fellép az eseményen!

A Decadancer egy üde színfolt a hazai zenei palettán. Az elsősorban post-wave stílusban mozgó csapatot a rock, a pop és az elektronikus zene sokszínűsége is inspirálja, ezek az izgalmas hatások, jegyek pedig mind a dalokban, mind a koncerteken megjelennek.

A valóban különleges, senki mással össze nem téveszthető hanggal megáldott énekest, Ficzkó Andrást az egykori Machine Mouse formáció frontembereként szerethette meg a közönség (Fenn a csúcson, Az ajtó nyitva áll, Álomgyár, A játékos, A felhőn jársz, A pillanat), de nem csak ő lehet ismerős a(z elsősorban rock) zenekedvelők körében, hiszen:

– basszusgitáron a Kiss Forever Band tagjaként a világot járó Pocky (Fűzfa Zoltán),

– gitáron a Sex Action és a F.O.System Mátyás Attilája,

– dobon pedig Gerő Balázs (szintén Sex Action)

erősíti a bandát.

Megannyi produkcióval a hátuk mögött igen színes a zenei palettájuk a srácoknak. Közös bennük, hogy mindannyian imádják a 80-as évek wave és szintipop világát. Régóta szerettek volna közösen is zenélni és valami egészen más, tőlük szokatlan hangzású zenét csinálni.

Erre ad teret, lehetőséget Decadancer. A zenészek eddig olyan dalokhoz publikáltak klipet, mint That’s You, a Destiny, vagy éppen a Garden of Roses.

A formáció továbbá online kiadta That’s You című 10 dalos első lemezét, jelenleg készül a második korong. Az alkotási munkálatok során mindent megadnak az adott dalnak, amit az megkíván. Amíg az első album fél év alatt elkészült, ez az új munka már lassabb tempóban, „jobban megrágósan” halad.

A fellépések terén műsoruk remek érzékkel épült fel, a saját dalok mellett feldolgozásokat is játszanak, például olyan előadóktól, mint Robbie Williams, a Duran Duran. A témák széles skálán mozognak, a dalok angol nyelven csendülnek fel, és szemmel láthatóan a banda minden tagja nagyon élvezi, hogy végre egymással zenélhetnek.

A következő bulira február 11-én, pénteken kerül sor a (1068, Budapest) Városligeti fasor 44. szám alatt található BackStage Pubban. Az esemény fényét emeli, hogy ez egyben Pocky születésnapi bulija is, továbbá az Inka – U2 Tribute Band is fellép. A beugró a funcode oldalon keresztül vásárolható meg, 2000 HUF-ért.

