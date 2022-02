Az Omega és Azariah a slágerlisták élén!

Lofti Begi dalai is nagyot mentek a rádiókban!

Elkészültek az éves összesített slágerlisták: most kiderül, mely dalok pörögtek a legtöbbször a rádiókban és a streaming felületeken, illetve mely albumok fogytak a legjobban 2021-ben. Az Omega lemeze mindent vitt, az Azahriah x Desh duó dalai pedig a streaming platformokon taroltak. Rúzsa Magdi megdöntötte a saját rekordját, Lotfi Begi produkciói pedig több mint 2000 órán át szóltak a rádiók műsorán.



A Hivatalos magyar slágerlistáknak köszönhetően minden héten megtudjuk, mik az épp aktuális albumok és slágerek. A MAHASZ 2021-es adatai alapján összesített slágerlistákból most kiderül, mely zenei produkciók voltak a legeredményesebbek az elmúlt évben.



A 2021-es összesített slágerlisták már elérhetők a www.slagerlistak.hu oldalon.



AZ ÉV ALBUMA

Az Omega zenekar immár 4x platina minősítésű „Testamentum” című albuma mind darabszám, mind pedig a folyamatos slágerlistás jelenlét alapján vezeti az Album Top 100-at, ezzel a legsikeresebb lemez lett Magyarországon 2021-ben.



AZ ÉV RÁDIÓS SLÁGEREI

• Jason Derulo „Take You Dancing” című slágere végzett az élen a hallgatottsági adatok alapján súlyozott Rádiós Top 100-on. Minden magyar ember átlagosan 23x hallotta ezt a dalt csak a rádiókban!

• A játszásszám alapján összeállított Editors’ Choice Top 100-at The Weeknd vezeti, a „Save Your Tears” összesen több mint 8400-szor csendült fel.

• A Compact Disco és a Hősök közös dala is több mint 7600-szor ment le a Radiomonitor.com adatai alapján. A Magyar Rádiós Top 100 élén álló „Minden rendben” lett így 2021 legjátszottabb hazai rádiós slágere.



RÁDIÓS REKORDOK

• Rúzsa Magdolna megdöntötte Rácz Gergő slágerlista-történeti rekordját, amelyet a „Mostantól” sikere előtt épp Magdi tartott. Az énekesnő „Szembeszél” című 2021-es slágere 24 hetes listavezető pozíciójával a Magyar Rádiós Top 40 rekordere jelenleg.

• A New Level Empire csillagai olyan jól álltak az év során, hogy több hétig 4 dallal szerepeltek a 40-es hazai rádiós mezőnyben, ami igen ritka a zenekarok között.



A RÁDIÓKBAN LEGJÁTSZOTTABB HAZAI ZENEI ELŐADÓK



A több száz sláger kimagasló eredményein túl ezúttal azt is megtudhatjuk, mely zenei előadók voltak a legsikeresebbek 2021-ben a rádiók műsorán. Az élen Lotfi Begi áll, akinek 19 produkciója összesen 43 257 alkalommal csendült fel a hazai frekvenciákon. Rúzsa Magdolna a legjátszottabb magyar énekesnő 40 187 játszással, míg a Halott Pénz a legjátszottabb zenekar – mindkét előadónak 17-17 slágere pörög a rádiókban.



Íme a 20 legtöbbször játszott előadó:



Előadó neve:

Lotfi Begi Játszásszám:

43257

Rúzsa Magdolna 40187

Halott Pénz 36431

Follow The Flow 28341

Wellhello 25687

New Level Empire 23828

Majka 22735

ByeAlex és a Slepp 19136

DR BRS 17743

Honeybeast 17521

Berkes Olivér 16562

Soulwave 16537

Margaret Island 15989

Zséda 15783

Curtis 14589

Magna Cum Laude 13358

Bagossy Brothers Company 13311

Szakács Gergő 13241

Rácz Gergő 13040

Kowalsky meg a Vega 12811



A 2021-es előadói összesítés alapja a Magyar Rádiós Top 500 slágerlista, azaz a Radiomonitor.com által monitorozott több mint 50 hazai rádió 808 ezer játszása. A kumulált lista azt mutatja, hogy az adott előadóművész saját vagy a közreműködésével készült dalok összesen hányszor szólaltak meg a rádiók műsorán.



AZ ÉV DANCE SLÁGERE

A 2021-ben ismét megtelt tánctereken a Dance Top 100 összesítése alapján Tiësto „The Business” című dala dübörgött a hangfalakból legtöbbször.



AZ ÉV KISLEMEZEI

A letöltések és eladások darabszáma alapján számított Single Top 100-on Ákos „Fel a szívekkel” című kislemeze végzett az első helyen. Ugyanezen a listán a legtovább Master KG feat. Nomcebo „Jerusalema” című internetes szenzációja tartotta jó pozícióját.



AZ ÉV STREAM SLÁGEREI

Az Azahriah x Desh produkció „Mind1” című dala került a hallgatásszám alapján összesített Stream Top 100 élére. 12 hétig vezette a heti streamlistát, ezzel a hazai hangfelvételek rekordját is beállította. Ugyanezen páros „Rét” című trackjét pedig olyan kitartóan hallgatták a rajongók, hogy – a nemzetközi mezőnyt is lekörözve – ez lett a listás helyezések alapján a #1 streamsláger.

Kiderült, mely dalok voltak a magyarok kedvencei tavaly!