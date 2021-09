Bor+Jazz – fenséges programok Szentendrén

Szeptember 24-26 között újra jazz szól a legjobb borokhoz Szentendrén!

Az idén kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentendrei Jazz- és Borfesztivál, ami igazi ínyencségekkel várja vendégeit. A belváros hangulatos sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcán, az ország neves borrégióiból érkező hazai pincészetek várják majd az érdeklődőket, a Barcsay Múzeum udvara pedig Jazz udvarrá alakul erre a három napra, ahol a hazai jazztermés legjavát ízlelheti meg az idelátogató.

Mégpedig 12 produkciót, összesen ötven zenésszel nézhetnek és hallgathatnak meg az érdeklődők a fesztivál alatt. A koncertek helyszíne a Barcsay Múzeum udvara, amely szintén a Dumtsa Jenő utcáról nyílik. A szabadtéri színpadon mindhárom nap délután háromtól két óránként váltják egymást a zenekarok, így a szünetekben a kóstolásra, városi sétára is jut idő.

Karosi Júlia énekesnő Bartók és Kodály példáját követve indul kortárs irányba, Lantos Zoltán elektromos hegedűn hoz elképesztő groove-okat. Az álomszép gitározás három mestere, a költő Bende Zsolt, a varázsló Gyémánt Bálint és a filozófus Gadó Gábor adnak együtteseikkel koncertet.

A Bop Cats ellenállhatatlanul idézi meg a jazz hagyományból Cannonball Adderleyt. Charles Mingus modernségét Ajtai Péter szextettje teszi újra átélhetővé.

Az altszaxofonos Tóth Viktor is kikacsint Charlie Parkerre a DJ pult mellől, ahogy Vörös Niki is felidézi híres énekesek örökzöldjeit. A klasszikus orgonista Fassang László új oldaláról mutatkozik be Ávéd János együttesében. Nagy János triójának nem csak a felállása meglepő, hanem a hangzása is, Lukács Miklós pedig a cimbalomról bizonyítja be, milyen elképesztő hangszer avatott kezekben.

Természetesen a legjobb magyar pincészetek sem maradhatnak ki – és ezt az alábbi lista is bizonyítja: Thummerer Pince, Frittmann Borászat, Gere Pincészet, Pátzay Borászat, Hilltop Pincészet, Márton és Lányai Pálinka, Streit-Zagonyi Borászat Villány , Kecze & Hady Kézműves Pince, Rustica Borműhely, Holdvölgy Pince, Nemes Nedűk Borszaküzlet, Hetényi és Bárdos Pincészet, Winery Petrény, Kőhegybor, Epermester Pincészet, Mokos Pincészet, Tokaj Excellence, Tűzkő birtok, Mészáros Pince, Recas Pincészet, Royal Pincészet, Sajtvilág

Részletes információ a koncertekről: itt!

Idén sem maradnak el a kísérő programok, hiszen a fesztivál hangulata az egész belvárost átjárja majd.

Városismereti és gasztronómiai sétákra, pincetúrára indulhat aki kedvet érez hozzá, boros workshopok várják a látogatókat. A helyi éttermek, termelők és szolgáltatók pedig borvacsorával vagy egyedi, borra hangolt menüsorokkal és programokkal készülnek.

Szentendre varázslatos hangulata, egyedi élménnyé formálja a borfesztiválok már ismert hangulatát.



De a borászati workshopok sem maradhatnak el, az első szeptember 25-én, 19:00 órától lesz, A Dunakanyar borai címmel, amit Hidegkuti Gergely szőlész, borász fog tartani. Másnap szeptember 26. vasárnap 19:00 az ősi szentendrei és délvidéki borok titkainak nyomába eredhetnek az érdeklődők, Ercsey Dániel borszakíró segítségével.



Szentendre borászatának meghatározó szereplői voltak a 17. század végén ide menekülő szerbek. Bár az ő munkásságuk és az általuk készített borok azóta már a feledés homályába merültek itt nálunk, de a délvidéken még napjainkban is sok izgalmas, számunkra egzotikus bor készül. Házigazdánk, Ercsey Dániel borszakíró, borblogger segítségével azt próbáljuk elképzelni, hogy milyen is lehetett az itt készült borok stílusa. A kortárs szerb borok kóstolása során izgalmas beszámolókat is hallhatunk a házigazda délvidéken szerzett tapasztalatairól.



A workshopok helyszíne: Városháza díszterem. (Szentendre, Városház tér 3.) Jegyár: 5990Ft/fő, ami tartalmazza a borok árát. Jegyek kaphatók: Tourinform Iroda Szentendre (2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.) telefon: +36 26 317 965 | +36 26 317 966 https://szentendre.jegy.hu/

A fesztiválra a belépés ingyenes, de a borok fogyasztására csak a helyszínen vásárolt, a rendezvény logójával ellátott üvegpohárral van lehetőség, amit a Pohárponton lehet megvásárolni, 1400 Ft-ért – ezeket nem lehet visszaváltani.

A koncertek a Szentendrei Kulturális Központ és a Ferenczy Múzeumi Centrum közös szervezésében valósulnak meg. A belépés ezekre is ingyenes, de előzetes e-mailes regisztrációhoz kötött.

Az ülőhelyeket maximum 120 főig tudjuk biztosítani. Kérjük az érdeklődőket, hogy az alábbi címre küldjék el részvételi szándékukat, legkésőbb 2021. szeptember 23. este 8 óráig: regisztracio@muzeumicentrum.hu

A rendezvény egészére a belépés a hatályos járványügyi szabályok szerint lehetséges, miszerint szabadon (védettségi igazolvány nélkül) látogatható.



Zenei programok:



Szentendrei Jazz és Bor Fesztivál 2021, Barcsay-udvar



Szept. 24, péntek



Szept. 25, szombat



Szept. 26, vasárnap



15:00



Karosi Júlia Quartet



Bende Zsolt Trió

feat. Hodek Dávid



Tóth Viktor Bird &

Food Market



17:00



Lantos Zoltán OpenSource



Bop Cats – A Tribute to the Cannonball Adderley Quintet



Nagy János Trió



19:00



Ávéd János Quartet



Vörös Niki Quintet feat. Táborszky Bence



Lukács Miklós Cimbiózis



21:00



Gadó Gábor Quintet



Gyémánt Bálint Trio



Ajtai Péter Mingus! Mingus! Mingus!

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!