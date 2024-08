Népszerű külföldi dzsesszelőadók fellépéseivel várják a közönséget az Ormánság fesztiválján

A már tradicionálisnak számító, ingyenesen látogatható dél-baranyai összművészeti eseményt idén kilencedik alkalommal rendezik meg augusztus 15. és 25. között a megszokott ormánsági településeken. Az ingyenes összművészeti rendezvénynek továbbra is Kémes, Szaporca, Tésenfa és Drávacsehi ad otthont a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal együtt, míg új helyszínként a népszerű zarándokhelyen, a máriagyűdi kegytemplomban is lesz program. Az idei Bőköz fesztiválon a hagyományos programelemek, így könnyűzenei nagykoncertek, színházi előadások, folkprogramok, kiállítások, beszélgetések, képzőművészeti tárlatok mellett a dzsessz és a klasszikus zene is helyet kap.

Közölték a szervezők: újdonságként Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész vezetésével létrehozták a Dráva Jazz betéteseményt, amelynek keretében világsztárok lépnek fel: így jön Stanley Jordan amerikai gitáros, zeneszerző és a svéd Dirty Loops formáció is. A dzsesszkoncertek mellett a fiatal, tehetséges, középiskolás és egyetemista ütőhangszeres generáció mesterkurzusokon vehet részt, jön Andrei Pushkarev vibrafonos, Nebojsa Jovan Zivkovic marimbás, foglalkozást vezet Dörnyei Gábor dobos és Horváth Kornél, azaz a tHUNder duó, és három magyarországi zeneművészeti egyetem tanárát is felkérték, hogy tartson elméleti előadásokat. Joó Szabolcs Budapestről, Mucsi Gergő Szegedről, Szabó István Debrecenből érkezik.

A világsztárok augusztus 17-én este lépnek fel a szaporcai Hétöles-tó Bőköz nagyszínpadán.

Új színfolt a klasszikus és komolyzenei színpad

A klasszikus és komolyzene kedvelői a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Ormánság Classic betétesemény keretében szórakozhatnak. Ennek részeként a nyitónapon Bogányi Gergely lép fel vendégeivel, Binder Károllyal, Varga Gáborral és Boros Misivel a máriagyűdi kegytemplomban. Utóbbi fiatal művész kapcsán kiemelték: átadják a Boros Misi Zeneligetet Tésenfán augusztus 24-én. A tehetséges művésznek kis házat biztosítanak a településen, amit ha akar pihenésre, feltöltődésre, alkotásra, gyakorlásra előre egyeztetve használhat élete végéig. Az ingatlan mellett egy kis liget található, oda építenek egy kis zenepavilont, ahol Boros Misi minden évben koncertet ad majd.

Varga Gábor Polgár Évával és Borbély Lászlóval a Carpathian Impressions produkciót hozza el, később pedig Rákász Gergely orgonaművész is koncertet ad, de a fesztiválon közönség elé áll a Bujtor vonósnégyes is Schneider Szilveszter ütőhangszeres közreműködésével, valamint a Wespa Quartet és a Brass Line fúvós formáció.

A fesztivál ideje alatt egy új színházi tér is nyílik Drávacsehiben a Forrás Színház és a Soproni Petőfi Színház művésze, a 2018-ban elhunyt Horváth László emlékére de más előadások is színesitik a kínálatot.