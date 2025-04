Új hangok és nagy visszatérők

Különböző műfajok képviseletében számos világsztár ad koncertet a nyári szünet előtt a huszadik évadát ünneplő Müpában.



A július eleji fellépők között lesz a Morcheeba, Kurt Elling, Youssou N’Dour, Eliane Elias és Cory Wong is – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A koncertek sorát július 2-án a Morcheeba nyitja a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A triphop színtér három évtizede töretlenül népszerű brit formációja már számos emlékezetes magyarországi fellépésen van túl, intim hangulatú klubkoncerttől Sziget-fellépésig.



A mostani esten Skye Edwards és Ross Godfrey májusban megjelenő tizenegyedik, Escape the Chaos című albumát és a jól megszokott, sokszínű zenei világot mutatja be.

Másnap, július 3-án a kétszeres Grammy-díjas amerikai dzsesszénekes, Kurt Elling, és a legendás, szintén amerikai fúziós zenekar, a Yellowjackets nagy bálványuk, a Weather Report zenekar munkássága előtt tiszteleg a Müpa nagytermében. A műfaj egyik legnagyobb hatású formációjának dalai a kiemelkedő bariton hangján szólalnak meg, a zenét ehhez a nagy utód, a csaknem 50 éve alakult Yellowjackets szolgáltatja.

Sosem látott felhozatal a júliusi koncerteken

Három évvel ezelőtti telt házas koncertje után új nagylemezének anyagával tér vissza a magyar közönséghez Youssou N’Dour. A nagyszerű szenegáli énekes-dalszerző július 8-án lép fel, és a Snarky Puppy basszusgitárosával, Michael League-gel közösen rögzített korong, a Light the World szeretetet, barátságot és egyetemességet éltető dalai mellett régebbi slágereiből is válogat, és remélhetőleg az egykor Neneh Cherry-vel közös 7 Seconds-ot is el fogja énekelni.



A Sao Pauló-i születésű Eliane Elias stílusa brazil gyökereinek, érzéki hangjának és virtuóz instrumentalista dzsesszmuzsikájának keveréke. Tavaly megjelent lemeze, a Time and Again jól példázza, miért rajonganak érte világszerte. A kétszeres Grammy- és ötszörös Latin Grammy-díjas művész eddig 78 országban koncertezett, lemezeiből világszerte több mint 2,5 millió fogyott, most tizenkét év után lép újra a Müpa színpadára július 9-én.



Cory Wong ízig-vérig 21. századi showman: ha éppen nem podcastot vezet, főcímdalt komponál a CBS felkérésére, vagy telt házas élő koncerteken szórakoztatja a közönséget (szólóban saját zenekarával, illetve a Vulfpeck és a Fearless Flyers tagjaként egyaránt), akkor online tartalomgyártásban éli ki kreatív energiáit. Az amerikai gitáros, dalszerző, producer és kilenctagú zenekara első müpás koncertjét adja július 10-én.