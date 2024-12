Új év, új kezdet az örökifjú rock ‘n roll-nak?

Újdonságokkal és házibulival zárja az évet a Kispál és a Borz december 30-án az MVM Dome-ban.



A kilencvenes-kétezres évek egyik legnépszerűbb zenekara nemcsak legnagyobb slágereit játssza el, hanem a Házibuli című új dalt is, amelyhez egy rendhagyó klipet is készítettek: saját rajongóikat kérték meg, hogy küldjenek fotókat a legjobban sikerült házibulikról – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



„A vendégelőadók nevét még nem szeretnénk elárulni, de három dolog közös bennük: még nem zenéltünk velük egy színpadon, nálunk jóval fiatalabbak, illetve nemcsak mi, hanem tudomásunk szerint a rajongóink is nagyon szeretik a zenéjüket”

– idézte a frontember Lovasi Andrást a közlemény.



A zenekar a szerdán tartott közönségtalálkozón mutatta be újrakiadott életműve vinylsorozatának legújabb darabját, a 2000-es stúdióalbum, a Velőrózsák dupla „bakelit” kiadását. Kispál András elárulta, hogy erről a lemezről négy dalt is beválogattak a december 30-i műsorba.



Szintén újdonság, hogy a Master-Lab Comics gondozásában megjelent Az egyetlen forradalmár című képregény a Kispál és a Borzról, ami kedves történetek mellett egy nyugtató hatású színezőt is tartalmaz.



A Kispál és a Borz tavaly új lemezzel tért vissza, idén pedig áprilistól júniusig turnézott is Dublintól Bodrogkisfaludig.

13 év után jelent meg új album a már visszavonult zenekartól

A zenekar, amely 2010-ben a Sziget fesztiválon elbúcsúzott, majd utána csak egy-egy koncertre tért vissza, 2023 tavaszán jelentette meg Beszorult mondat című albumát, amely csaknem húsz évvel követte az azt megelőző stúdiólemezt. A december 30-i koncerten a frontember, basszusgitáros Lovasi András és Kispál András gitáros mellett Dióssy D. Ákos (billentyűs hangszerek), Bajkai Ferenc (dob), valamint számos vendégzenész és -énekes lesz színpadon.



Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara 1987-ben alakult, első koncertjét az év decemberében tartotta a pécsi egyetem klubjában. A Kispál és a Borznak 2010-ig tíz stúdiólemeze és két koncertalbuma jelent meg, a csapathoz fűződik filmzene (Csinibaba) is.



Első hivatalos lemezük az 1990-ben kiadott Naphoz Holddal volt, az utána következő három album (Föld, kaland, ilyesmi…; Ágy, asztal, tévé; Sika, kasza, léc) hozta meg számukra az országos ismertséget. Búcsúkoncertjüket a 2010-es Sziget fesztivál mínusz egyedik napján adták, a leállás előtti utolsó stúdióalbum az Én, szeretlek, téged (2004) volt.



Miközben Lovasi a Kiscsillaggal, később pedig szólóban is dolgozott, a Kispál és a Borz 2014 és 2016 között három koncertre visszatért a Fishing on Orfű fesztiválon, amelyeken valamennyi korszakán, lemezén végighaladva idézte fel az együttes történetét. A csapat 2022-ben újra aktivizálódott.