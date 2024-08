A vér mellett természetesen a buli is főszerepben lesz!

Négy napon keresztül késő délutántól estig a magyar rockzenei élet legnagyobbjai és a legjobb feltörekvő rockzenekarok szaggatják a húrokat a fonyódi Piac téren kialakított fesztiválhelyszínen.



Fellépnek Alvin és Mókusok, a P. Mobil, a Pokolgép, az Ossian, a Moby Dick, Rudán Joe, az Aurora, a Kárpátia, a Depresszió, az Omen, a Classica, a Nemzeti Hang, A Király Halott, és a Detonic, valamint Junkies dalokkal érkezik Szekeres és Barbaro.



Az augusztus 8-án kezdődő és 11-ig tartó tizedik RockBalaton fesztivál azonban idén nem csak az önfeledt szórakozásról szól, hanem egymás segítéséről, társadalmi szerepvállalásról is. Idén is jótékony célú kiegészítő programokkal várjuk a szórakozni vágyókat.

Ajándék várja az elsőket

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a véradás fontosságát, ami különösen a nyári időszakban égető probléma. Ezért a Magyar Vöröskereszttel karöltve a RockBalaton szervezői is odaállnak a jó ügy mellé és augusztus 8-án 12 és17 óra között véradást tartunk. Az első véradókat ajándékkal jutalmazzák a szervezők, hiszen ajándék RockBalaton pólókat ajánlottak fel számukra.



A magyar rockzene legjobbjai és a legmenőbb feltörekvő zenekarok adják egymásnak a fonyódi színpadot négy napon át. De a zenészekkel a fellépéseken túl is találkozhat a közönség, minden nap lesznek dedikálások a koncertek között, ahol a régóta vágyott autogramokat is beszerezhetik a keményvonalas fanok.



A buli két helyszínen zajlik a RockBalatonon, hiszen a korábbi években osztatlan sikert aratott rock-discokat idén is folytatjuk. Minden nap a legkedveltebb rockzenék szólnak a sörsátorban, ahol igazi önfeledt szórakozás várja a betérőket.