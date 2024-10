Egyedülálló zongorafeldolgozásait az elmúlt öt évben közel 2 milliárdan látták

Párizsban kezdi őszi turnéját Péter Bence világhírű zongoravirtuóz, ahol a 2700 férőhelyes legendás Grand Rex koncerthelyszínen lép fel péntek este – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Péter Bence legújabb, tavaly megjelent, Pianosphere című albuma egyben a névadója is az idei turnénak, amelynek őszi állomásai Párizs után Prága, Helsinki és Tempere lesznek, amelyeket a februári londoni fellépés előtt december 7-én budapesti koncert követ az MVM Dome-ban.



A 33 éves, Hajdúböszörményből származó Péter Bence ötévesen kezdett zongorázni, hétévesen komponálta első dalát. Klasszikus zongora- és zeneszerzői képzése után az Egyesült Államokban, a Berklee College of Music ösztöndíjasaként folytatta tanulmányait Bostonban filmzene és zongora szakon. A Berklee-en kezdett videókat feltölteni a YouTube-ra, és 2015-ben Michael Jackson Bad című dalának feldolgozásával gyorsan hírnévre tett szert: néhány nap alatt tízmillió megtekintést gyűjtött össze.

Egy világrekordot felállított már a zongoristák között

Három évvel korábban már felhívta magára a figyelmet azzal, hogy Guinness-világrekordot ért el: övé lett a legtöbb, 765 zongorabillentyű-leütés egy perc alatt. Sajátos hangzásvilágával lebontja a korlátokat a zenei műfajok között. Átdolgozásaiban klasszikus elemekkel fűszerez pop és rock dalokat, de saját szerzeményeit is a műfaji határok kitágítása jellemzi.



A zeneszerzőként és zenei producerként is elismert virtuóz egyedülálló zongorafeldolgozásait az elmúlt öt évben közel 2 milliárdan nézték meg az interneten, és többmilliós követőtáborral büszkélkedhet a közösségi médiában. Koncertturnéi is tízezreket vonzanak: több mint negyven ország közönsége előtt játszott, és olyan nagy presztízsű helyszíneken lépett fel, mint a Sydney-i Operaház, a szöuli Lotte Concert Hall, a bécsi Stadthalle vagy a genfi Victoria Hall.