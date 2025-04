Lemez- és klipkészítési lehetőséget nyert a Gypo Circus X Szirota Jennifer

A Szél úgy beszél… című dal lett a Duna Televízió heteken át tartó könnyűzenei versenyének győztese – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.



Azt írták: Gypo Circus X Szirota Jennifer a „Magyarország dala 2025” cím mellett lemez- és klipkészítési lehetőséget nyert a közmédia felajánlásából. A dalválasztó szombati döntős produkciói a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében hangoztak el, Balassa Krisztián vezényletével.



A magyar zenék versenyében megújult zsűri véleményezte a dalokat. Gubik Petra, Szandi, Németh Alajos Lojzi és Ferenczi György, valamint az ötödik zsűritagként pontozó közönség értékelése alapján alakult ki a finalista mezőny – ismertették.



A szombati döntőben az ítészek pontszámai alapján a legjobb négy közé jutott: az Asphalt Horsementől a Mesél a szél, Borbély Richárdtól a Nagyapám, a Gypo Circus X Szirota Jennifer Szél úgy beszél…, valamint Pál-Baláľ Karmen & Patocska Olivér Álmok című dala.



A tájékoztatás szerint a nézők a Szél úgy beszél… című produkciót választották 2025-ben Magyarország dalának, a fődíjat a Petőfi Zenei Díjas előadóművész, Gubik Petra adta át. Az ítész úgy jellemezte az együttest: „olyan, mint az élet, sokszínű, változatos, vidám és néha keserédes”.

A tavalyi győztes dal előadója dalválogatást adott el

Magyarország dala az emberi kapcsolatok jelentőségéről szól – hangsúlyozta közleményében az MTVA. „Attól tartunk, manapság nem fordítunk elég időt a családunkra, a szeretteinkre, a barátainkra, és megesik, hogy csak akkor tudatosul bennünk ez a mulasztás, amikor már késő” – fogalmazott a közlemény szerint a zenekar daluk szövegéről.



A győztes produkció előadója mellett a másik hét döntős is zenei karrierje építésére fordítható nyereményben részesül – tudatták.



A szombati fináléban visszatért a tavalyi győztes dal előadója, László Evelin, a Petőfi Zenei Díjas énekestől dalválogatás hangzott el a Hansa Studios-ban készült nyereménylemezről, köztük az előző évad nyertes produkciója, a Legényes.



Az MTVA ismertetése szerint a magyar könnyűzene ünnepén a legújabb magyar dalok mérettettek meg, több száz pályaműből 32 produkció kapott lehetőséget az országos ismertségre, a válogatóból továbbjutott mezőnyre pedig izgalmas kihívás várt: a második fordulóban az eredetitől eltérő műfajban, sztárelőadók közreműködésével, áthangszerelve adták elő dalukat.



A műfaji sokszínűséget támogató dalverseny elődöntős produkcióinak átdolgozását Harcsa Veronika, Keresztes Ildikó, Palya Bea, Gájer Bálint, Karácsony János James, Pribojszki Mátyás, valamint Szarka Tamás segítette. Az egyedi zenei koncepciójú élő showműsor fináléjában pedig nagyzenekari kísérettel, szimfonikus verzióban hangoztak el a dalok. A világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Balassa Krisztián vezényelte.



Magyarország egyik legnagyobb televíziós zenei eseményén A Dal 2025 mezőnye közös produkcióval tisztelgett Szarka Tamás, a Petőfi Zenei Díj idei Életműdíjasa előtt, az évad egyik fénypontjaként pedig a zsűri is színpadra állt, a Jókai 200 emlékév alkalmából egy megzenésített költeménnyel, a Tündérhangverseny részletével készültek.



A nemzeti dalválasztó két korábbi versenyzője is extra produkcióval tért vissza, Dánielfy Gergő és a Parno Graszt a Boldog igazán című dalt adta elő – olvasható az MTVA összefoglalójában.



A Dal 2025 adásai az adal.hu weboldalra kattintva nézhetőek újra.