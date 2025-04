Egyre inkább egy közepes összművészeti fesztivál lesz a rendezvényből

Négy színpadon több mint 40 zenei program szerepel idén a nagymarosi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó kínálatában július 2-től 5-ig. A fellépők között lesz a Cari Cari, a Yasno., a Haldamas X Hulajdusza, Nill Garcon és Erika Rein is.



A Duna-parti fesztivál zenei palettájának különleges színfoltja az osztrák Cari Cari koncertje: a duó július 3-án lép színpadra. A Rolling Stone magazin által a Primavera Sound Barcelona legnagyobb felfedezéseként emlegetett formáció, Stephanie Widmer és Alexander Koeck indie rock párosának dalaiban harmonikus egységet alkot az álomszerű, melankolikus hangulat, valamint a kirobbanó, nyers erő – szerepel a szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott ajánlóban.



Mint írták, szintén a fesztivál csütörtöki napján lép fel Erika Rein. A szlovák énekesnő zenéjében természetesen ötvözi az újhullámos pop és az R&B műfajt. A budapesti Haldamas és a krakkói Hulajdusza zenekar a lengyel és a magyar nemzet több évszázados barátságát erősítve közös albummal állt elő. A fesztiválon is együtt állnak színpadra július 4-én, az Áldomás című korongról klasszikus, kortárs és dzsessz stílusban újragondolt magyar és lengyel népdalokat hallhat tőlük a közönség. A zárónapon ad koncertet a Yasno., a sodró lendületű, fülbemászó dallamairól ismert lengyel indie-pop duó, Nill Garcon, a cseh dj-producer pedig táncra invitálja a fesztiválozókat.

Poptól az alternatív elektronikus zenéiig sok műfaj fogja magát képviselni

A hazai színtérről színpadra lép Dzsúdló, az Elefánt, az Analog Balaton, a Bëlga, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és az Esti Kornél is. Koncertet ad továbbá a VéNégy Fesztiválon Desh, Hundred Sins, a 4S Street, Co Lee, Sisi és Lil Frakk. A zárónapon a Fiúk és a Hakumba örömzenélését követően a Quimby ad koncertet, és táncház is szerepel a programban.



A hazai alternatív elektronikus zenei élet új felfedezettje, Lenkke_ a fesztivál vízparti, vadregényes helyszínén fog fellépni. A technóban utazó Palo Canto is a Duna-parti színpadra érkezik, akárcsak a Hangfoglaló Program feltörekvő zenekarai közül a biankahaidu, Janet Gruber, a Nanana, a Swim Swim Naked, valamint WXLFLESS.



A VéNégy Fesztivál zenei programjában elektronikus zenei produkciók, ambient live performance-ok is találhatók. A nulladik napon a bérletet váltott vendégeknek szóló tábortüzes buli nyitja a fesztivált, a hangulatfelelős Forteba és Dj Nándi lesz. A fesztivál pénteki napján a HangParton az ambient színtérről iamyank, Bartha Márk, Labus Gida, Monochron és Peter Adam játszik, majd a Techno Műhely ad műsort. A zárónapon OIEE áll a dj pult mögé.