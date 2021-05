Az előadás stratégiai együttműködő partnere a Magyar Természettudományi Múzeum

A „Nikola Tesla – Végtelen Energia” alkotói a nagy klasszikus musicalek – Az Oroszlánkirály, A dzsungel könyve – értékteremtő hagyományait követve, látványos jelmezek, dinamikus dalok és koreográfiák, valamint élethű animációk segítségével mutatják be új, nagyszabású, egész estés, családi musicaljüket, Vadak Ura – The Covenant címmel.

A Vadak Ura musical történetének hatalmas erdejében az állatok nyolc klánba tömörülve élik békésnek tűnő mindennapjaikat. Az uralkodójuk azonban hirtelen eltűnik, az erdő egysége megrendül, a klánok meggyengülnek. Az állatoknak – ősi szertartás szerint – mihamarabb meg kell választaniuk az új vezérüket, a Vadak Urát. A klánok tanácsának három legerősebb tagja – a Medvék Klánja, a Farkasok Szövetsége és a Rókák Nemzetsége – pályázik a trónra, akik mindent bevetve, eszükkel, erejükkel, bátorságukkal, sármjukkal és ravaszságukkal küzdenek a vágyott hatalom eléréséért.

Müller Péter Sziámi dalszövegíró, dramaturg a darabbal kapcsolatban kiemelte: – Állatos darabot eddig még nem írtam, de mindig nagyon szerettem volna. Agyar, Azuka, Szerafina és a többiek – a Vadak Ura karaktereire komoly munka és minőségi játék dalokat írni. Remélem, a nézők apraja, nagyja, hozzánk hasonló önfeledtséggel szórakozik majd az előadásokon.

Szeretni való lesz a Vadak Ura

Az alkotók szándéka szerint, a Vadak Ura egy szeretnivaló, kalandos, misztikus, katartikus pillanatokban bővelkedő, lenyűgöző musical show, amelyben az ének, a zene, a tánc, a költészet segítségével ötvöződik a hűség, a szerelem, a barátság, a szépség és a természet dicsérete. A Tesla musicalben megszokott nagyívű, felejthetetlen, fülbemászó slágerek ebből az előadásból sem hiányozhatnak. A Vadak Ura egy különleges, világszínvonalú musical show, magyar alkotók műhelyéből, melynek vizuális élményét 80nm tematikus térben megépített LED fal díszlet, látványos animációk és párját ritkító jelmezpark erősíti.

A mű alkotócsapata – Egressy Zoltán író, Müller Péter Sziámi dalszövegíró és dramaturg, Sebestyén Áron zeneszerző, Pataki András rendező, Zséli Csilla jelmeztervező, Vona Tibor kreatív ötletgazda, Vona Krisztián Tibor producer és a Re-Production koreográfusai – már számtalan alkalommal, sokuk utoljára a Nikola Tesla életét bemutatott nagyszabású musicalben, bizonyította tehetségét. A szenzációs musical ismét nagycsaládi szórakozást, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt garantált feltöltődést ígér. Az alkotók bíznak benne, hogy a Covid hosszú bezártsága után, a Vadak Ura kortól függetlenül nyújt majd mindannyiunknak élményekben gazdag kikapcsolódást.

Egressy Zoltán író elmondta: – Ritkaság, amikor egy felkérés és valamiféle megfogalmazatlan belső késztetés találkozik. Ez rövid időn belül már másodszor történik meg velem, ugyanazzal az alkotócsapattal, amelynek minden tagja profi módon, szívvel-lélekkel dolgozik. Emlékezetesen jó munkafolyamat eredményeként született meg a Tesla-musical, most pedig ismét részese lehetek a Vadak Ura új magyar produkciónak. Felnőtteknek is szóló mesét írni az igazság kereséséről, a szeretetről, az elfogadásról, lehetőség szerint érdekes figurákat teremteni, és azokat életre kelni látni nagy boldogság – remélem hasonlóképpen érzik majd a nézők is.

A TBG Production hitvallása, hogy produkcióival egyedi, különleges, felejthetetlen családi élményt kínáljon gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Céljuk egyedi, utaztatható, világminőségű előadások létrehozása magyar alkotók tollából. Fontosnak tartja a színvonalas, önfeledt szórakozást, amikor ünneplőbe öltözhet a lelkünk, a pozitív, életigenlő üzeneteket, amelyek feledtetik a problémákat.

Jegyek 2021. május 19-től, a mű „sztárdömping” casting napjától érhetőek el az Interticket jegyrendszerében