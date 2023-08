A 80-as évek hangulatát idézi Opitz Barbi új dala és klipje

A 80-as évek ihlette a dalt és a hozzá készült videó látványvilágát is. Barbi számára mindig is nagy ikon volt Michael Jackson, és az örök érvényű sláger, a Beat it klipje is inspirációként szolgált az Életveszélyhez.

Az éjszakai forgatás rendkívül jó hangulatban telt, a klipet Faragó René rendezte, akivel Opitz Barbi először dolgozott együtt, de rögtön megtalálták a közös hangot. Az énekesnő örömére hangsúlyos szerepet kapott a mozgás: egy egész csapattal táncolhatott, akikkel szintén nagyon élvezte a közös munkát, melynek eredménye egy dinamikus, felszabadult hangulatú klip lett.

A klipet itt találod:

youtu.be/NywgG_MFsX8

Az Életveszély Burai Krisztián szerzeménye, akivel Opitz Barbi már nem először működött együtt.